Сборная Молдовы по футболу сыграет товарищеский матч с Турцией

Встреча пройдет в рамках подготовки к выступлению турецких футболистов на Чемпионате Европы, который состоится летом.

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. Сборная Молдовы по футболу проведет товарищеский матч с командой Турции, одной из участниц финального турнира чемпионата Европы.

Игра состоится 3 июня. Место проведения встречи будет определено позже, сообщает Молдавская федерация футбола.

Для турецкой команды матч со сборной Молдовы станет одним из этапов подготовки к выступлению на европейском первенстве. Турки выступят в группе А, где им будут противостоять игроки из Италии, Уэльса и Швейцарии. Сборная Турции занимает 29-е место в рейтинге ФИФА.

Кроме того, 6 июня сборная Молдовы сыграет в Кишиневе товарищеский матч с Азербайджаном. Первоначально запланированный на 5 июня он был перенесен на 6 июня и состоится на стадионе "Зимбру" в молдавской столице.

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