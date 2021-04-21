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Футбольный мяч

Сборная Молдовы по футболу сыграет товарищеский матч с Турцией

© Sputnik / Александр Вильф
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20210421/34465348/sbornaya-moldovy-po-futbolu-sygraet-tovarisheskij-match-s-turciej.html

Встреча пройдет в рамках подготовки к выступлению турецких футболистов на Чемпионате Европы, который состоится летом.

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. Сборная Молдовы по футболу проведет товарищеский матч с командой Турции, одной из участниц финального турнира чемпионата Европы.

Футбольный мяч на поле
© Pixabay / blickpixel
Стали известны еще два полуфиналиста кубка Молдовы по футболу

Игра состоится 3 июня. Место проведения встречи будет определено позже, сообщает Молдавская федерация футбола.

Для турецкой команды матч со сборной Молдовы станет одним из этапов подготовки к выступлению на европейском первенстве. Турки выступят в группе А, где им будут противостоять игроки из Италии, Уэльса и Швейцарии. Сборная Турции занимает 29-е место в рейтинге ФИФА.

Кроме того, 6 июня сборная Молдовы сыграет в Кишиневе товарищеский матч с Азербайджаном. Первоначально запланированный на 5 июня он был перенесен на 6 июня и состоится на стадионе "Зимбру" в молдавской столице.

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Теги:
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