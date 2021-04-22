МФФ назвала хозяев полуфинальных матчей Кубка Молдовы

Из-за противоэпидемических ограничений все игры полуфиналов турнира состоятся без присутствия зрителей.

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik. Молдавская федерация футбола провела жеребьевку хозяев, которые примут матчи полуфинала в Кубке Молдовы.

В первом полуфинале тираспольский "Шериф" примет хынчештский "Петрокуб". Во втором полуфинале "Динамо-Авто" из Тирасполя примет "Сфынтул Георге" из Суручен.

Все матчи состоятся 4 мая. Финальная игра Кубка Молдовы пройдет 30 мая в Кишиневе.

Время каждого матча будет установлено позже, сообщает федерация.

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