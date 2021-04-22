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Молдавская федерация футбола

МФФ назвала хозяев полуфинальных матчей Кубка Молдовы

© Sputnik / Evgheni Panasenco
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20210422/34483018/mff-nazvala-khozyaev-polufinalnykh-matchej-kubka-moldovy.html

Из-за противоэпидемических ограничений все игры полуфиналов турнира состоятся без присутствия зрителей.

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik. Молдавская федерация футбола провела жеребьевку хозяев, которые примут матчи полуфинала в Кубке Молдовы.

Сборная Молдовы по футболу. Архивное фото
© Photo : FMF - FEDERAȚIA MOLDOVENEASCA DE FOTBAL
Сборная Молдовы по футболу сыграет товарищеский матч с Турцией

В первом полуфинале тираспольский "Шериф" примет хынчештский "Петрокуб". Во втором полуфинале "Динамо-Авто" из Тирасполя примет "Сфынтул Георге" из Суручен.

Все матчи состоятся 4 мая. Финальная игра Кубка Молдовы пройдет 30 мая в Кишиневе.

Время каждого матча будет установлено позже, сообщает федерация.

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Теги:
футбол

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