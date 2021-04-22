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Анастасия Никита

Бронза молдавской Никиты на чемпионате Европы

© Photo : UWW / Dogukan Karadag
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20210422/34490667/Bronza-moldavskoy-Nikity-na-chempionate-Evropy.html

В поединке за бронзовую медаль представительница Молдовы Анастасия Никита одолела турецкую спортсменку Элиф Янык.

КИШИНЕВ, 22 апр – Sputnik. Молдавская спортсменка Анастасия Никита, выступающая в весовой категории до 59 килограммов, выиграла бронзу чемпионата Европы по борьбе. Первенство проходит с 19 по 25 апреля в Варшаве.

В поединке за медаль она одолела турчанку Элиф Янык (Elif Yanik) – 8:0.

Еще одна представительница Молдовы, Эмилия Кырыку-Будяну, уступила в борьбе за бронзу польской спортсменке Анне Лукасяк.

В пятницу еще две молдавские спортсменки поборются за медали. Ирина Рынгач сразится за золото с украинкой Татьяной Рыжко в весе до 65 килограммов. А Юлия Леорда встретится с азербайджанкой Татьяной Варансовой в борьбе за бронзу в весовой категории до 53 килограммов.

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