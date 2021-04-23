10:55 23 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.68
  • USD17.99
  • RUB0.24
  • RON4.40
  • UAH0.64
Поиск
Спорт. Архивное фото

Дарья Козорез завоевала серебро молодежного чемпионата мира по боксу

© CC0 / Pixabay / IgorSuassuna
Спорт
Получить короткую ссылку
3210
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20210423/34493414/darya-kozorez-zavoevala-serebro-molodezhnogo-chempionata-mira-po-boksu.html

Спортсменка из Молдовы впервые в истории женского бокса в нашей стране вышла в финал мирового первенства среди молодежи.

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. Дарья Козорез в финале молодежного чемпионата мира по боксу уступила индийской спортсменке Алфие Патнан и стала серебряным призером мирового первенства.

Тираспольчанка стала первой представительницей женского бокса из Молдовы, которая вышла в финал чемпионата мира среди молодежи.

Дарья Козорез выступает в весовой категории свыше 81 килограмма. В 2020 году она завоевала золото чемпионата Европы по боксу среди юниоров.

Дарья Козорез
© Sputnik / Sorokopud Julia
Женский ринг: европейское золото для молдавской сборной

Молодежный чемпионат мира по боксу, в котором участвовали спортсмены в возрасте 18-19 лет, проходил в польском городе Кельце с 13 по 23 апреля.

На турнире в Кельце Молдову представляли 11 боксеров, среди которых две девушки.

Дарья Козорез родилась в 2002 году в селе Суклея Слободзейского района. Боксом занималась с 5 лет в спортивном клубе "Кшатрий" (филиал Тираспольской спортивной школы борьбы и бокса олимпийского резерва) под руководством тренера-преподавателя Анатолия Ахмадиева.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Боец Fulger успешно выступает на международном турнире по боксу в Софии
Звезда AIBA: олимпийский ринг для молдавского рефери
Теги:
бокс

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Бабочка на лице девушки, Бишкек.
Фото: живая планета Земля - наш общий дом
Художник украшает московские арки панно и мозаикой
Видео: вместо холста - панно и мозаика на стенах обычных "сталинок"
Денежные переводы трудовых мигрантов из России
Денежные переводы на родину трудовых мигрантов из РФ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться