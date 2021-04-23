Дарья Козорез завоевала серебро молодежного чемпионата мира по боксу

Спортсменка из Молдовы впервые в истории женского бокса в нашей стране вышла в финал мирового первенства среди молодежи.

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. Дарья Козорез в финале молодежного чемпионата мира по боксу уступила индийской спортсменке Алфие Патнан и стала серебряным призером мирового первенства.

Тираспольчанка стала первой представительницей женского бокса из Молдовы, которая вышла в финал чемпионата мира среди молодежи.

Дарья Козорез выступает в весовой категории свыше 81 килограмма. В 2020 году она завоевала золото чемпионата Европы по боксу среди юниоров.

Молодежный чемпионат мира по боксу, в котором участвовали спортсмены в возрасте 18-19 лет, проходил в польском городе Кельце с 13 по 23 апреля.

На турнире в Кельце Молдову представляли 11 боксеров, среди которых две девушки.

Дарья Козорез родилась в 2002 году в селе Суклея Слободзейского района. Боксом занималась с 5 лет в спортивном клубе "Кшатрий" (филиал Тираспольской спортивной школы борьбы и бокса олимпийского резерва) под руководством тренера-преподавателя Анатолия Ахмадиева.

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