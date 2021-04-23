Юлия Леорда принесла еще одну бронзу для Молдовы на ЧЕ по борьбе

В поединке за бронзовую медаль представительница Молдовы Юлия Леорда одолела спортсменку из Азербайджана Татьяну Варансову.

КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. Молдавская спортсменка Юлия Леорда, выступающая в весовой категории до 53 килограммов, выиграла бронзу чемпионата Европы по борьбе. Первенство проходит с 19 по 25 апреля в Варшаве.

В поединке за медаль она досрочно победила азербайджанку Татьяну Варансову – 10:0.

В пятницу еще одна молдавская спортсменка поборется за медаль. Ирина Рынгач сразится за золото с украинкой Татьяной Рыжко в весе до 65 килограммов.

Накануне молдавская спортсменка Анастасия Никита, выступающая в весовой категории до 59 килограммов, выиграла бронзу. Молдавский борец вольного стиля Максим Сакулцан получил бронзу ЧЕ в весовой категории до 65 килограммов.

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