Золото для Молдовы: Ирина Рынгач одержала победу на ЧЕ по борьбе

В поединке за золотую медаль представительница Молдовы Ирина Рынгач одолела спортсменку из Украины Татьяну Рыжко.

КИШИНЕВ, 23 апр – Sputnik. Молдавская спортсменка Ирина Рынгач, выступающая в весовой категории до 65 килограммов, выиграла золото чемпионата Европы по борьбе. Первенство проходит с 19 по 25 апреля в Варшаве.

В поединке за медаль она досрочно победила украинку Татьяну Рыжко– 10:0.

В пятницу еще одна молдавская спортсменка принесла медаль республике. Юлия Леорда, выступающая в весовой категории до 53 килограммов, выиграла бронзу.

Накануне представительница Молдовы Анастасия Никита, выступающая в весовой категории до 59 килограммов, принесла республике бронзу. Молдавский борец вольного стиля Максим Сакулцан получил бронзу ЧЕ в весовой категории до 65 килограммов.

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