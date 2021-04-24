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Молдавские спортсменки на чемпионате Европы по борьбе

Женская сборная Молдовы заняла 5 место в командном зачете на ЧЕ по борьбе

© Photo : Facebook / Federația de Lupte din Republica Moldova
Спорт
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Sputnik Молдова
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Успехи молдавских спортсменок на чемпионате Европы по борьбе: в копилке женской сборной несколько медалей, среди них и золото.

КИШИНЕВ, 24 апр – Sputnik. Женская сборная Молдовы заняла пятое место в командном зачете из 22 стран на чемпионате Европы по борьбе. Об этом сообщила в субботу в Федерация борьбы республики на официальной странице в Facebook.

  • Ирина Рынгач, выступающая в весовой категории до 65 килограммов, – золото;
    Анастасия Никита
    © Photo : UWW / Dogukan Karadag
    Бронза молдавской Никиты на чемпионате Европы
  • Мария Леорда, выступающая в весовой категории до 53 килограммов, – бронза;
  • Анастасия Никита, выступающая в весовой категории до 59 килограммов, – бронза;
  • Эмилия Кырыку-Будяну, выступающая в весовой категории до 50 килограммов, – пятое место.

"Поздравляем спортсменок и тренерский штаб Тудора Кырлана, Андрея и Петру Киперь, Петру Марта. Вперед, Молдова", – заявили в Федерации борьбы республики.

Ранее молдавский борец вольного стиля Максим Сакулцан получил бронзу ЧЕ в весовой категории до 65 килограммов.

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