Женская сборная Молдовы заняла 5 место в командном зачете на ЧЕ по борьбе

Успехи молдавских спортсменок на чемпионате Европы по борьбе: в копилке женской сборной несколько медалей, среди них и золото.

КИШИНЕВ, 24 апр – Sputnik. Женская сборная Молдовы заняла пятое место в командном зачете из 22 стран на чемпионате Европы по борьбе. Об этом сообщила в субботу в Федерация борьбы республики на официальной странице в Facebook.

Ирина Рынгач, выступающая в весовой категории до 65 килограммов, – золото; © Photo : UWW / Dogukan Karadag Бронза молдавской Никиты на чемпионате Европы

Мария Леорда, выступающая в весовой категории до 53 килограммов, – бронза;

Анастасия Никита, выступающая в весовой категории до 59 килограммов, – бронза;

Эмилия Кырыку-Будяну, выступающая в весовой категории до 50 килограммов, – пятое место.

"Поздравляем спортсменок и тренерский штаб Тудора Кырлана, Андрея и Петру Киперь, Петру Марта. Вперед, Молдова", – заявили в Федерации борьбы республики.

Ранее молдавский борец вольного стиля Максим Сакулцан получил бронзу ЧЕ в весовой категории до 65 килограммов.

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