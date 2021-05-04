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Футбольный мяч

Определились финалисты Кубка Молдовы по футболу-2021

© Sputnik / Александр Вильф
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20210504/34630550/Opredelilis-finalisty-Kubka-Moldovy-po-futbolu-2021.html

В полуфиналах Кубка Молдовы, которые состоялись 4 мая, встретились ФК "Динамо-Авто" и "Сфынтул Георге", а также ФК "Шериф" и "Петрокуб".

КИШИНЕВ, 4 мая – Sputnik. В финале Кубка Молдовы по футболу в 2021 году встретятся сурученский "Сфынтул Георге" и тираспольский "Шериф".
Для того чтобы пройти в финал, команде "Сфынтул Георге" пришлось обыграть в полуфинале ФК "Динамо-Авто" из Тирасполя. "Шериф" во втором полуфинале обыграл хынчештский "Петрокуб". Оба матча проходили 4 мая.

Главный тренер ФК "Шериф" Юрий Вернидуб по итогам матча против ФК "Петрокуб" заявил, что игра была достойной полуфинала.

"В таких играх рождается команда. Действительно команда, которая чего-то хочет. И это моя команда. Да, мы пропустили, но никто не остановился. Капитан поступил как настоящий капитан. Взял мяч, поставил на центр, сравнял счет. Было видно, что соперник во втором тайме подсел. Физически, наверное, не так готов", — заявил тренер.

По словам тренера "Шерифа", прежде чем задумываться как играть финал, его подопечным нужно сыграть шесть игр чемпионата Молдовы. "Для начала будем играть матчи Чемпионата, а потом будем думать о финале", — добавил Вернидуб.

Финальный матч пройдет 30 мая на стадионе "Зимбру" в Кишиневе. Жеребьевка хозяев встречи состоится в ближайшие дни.

Для сурученской команды это будет третий подряд финал кубка в истории. В 2019 году они проиграли "Шерифу" 0:1, а в предыдущем сезоне "Сфынтул Георге" уступил по пенальти в поединке с "Петрокубом" (счет 3:5).

"Шериф" доходит до финала кубка 13 раз, в 10 из которых он выигрывал: 1999, 2001, 2002, 2006, 2008, 2009, 2010, 2015, 2017, 2019. Тираспольский клуб уступал Кубок дважды, в 2004 и 2014 году, каждый раз терпел поражение от "Зимбру" из Кишинева.

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