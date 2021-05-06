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Финал кубка Молдовы по футболу. Архивное фото

Определен хозяин финального матча Кубка Молдовы по футболу

© Sputnik / Miroslav Rotari
Спорт
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Тема:
Будни молдавского футбола (140)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20210506/34643314/kto-stanet-khozyainom-finalnogo-matcha-kubka-moldovy-po-futbolu.html

В офисе Молдавской федерации футбола состоялась жеребьевка финального матча Кубка Молдовы сезона 2020-2021.

КИШИНЕВ, 6 мая – Sputnik. В ходе жеребьевки, проведенной в Доме футбола, тираспольский футбольный клуб "Шериф" выбран хозяином финала Кубка Молдовы сезона 2020-2021. Его соперником будет "Сфынтул Георге" из Суручен.

"Матч "Шериф Тирасполь" – "Сфынтул Георге Суручень" состоится 30 мая на стадионе "Зимбру" в Кишиневе. Время начала будет установлено позже", - отметили в Молдавской федерации футбола (МФФ).
Футбольный мяч
© Sputnik / Александр Вильф
Определились финалисты Кубка Молдовы по футболу-2021

Для сурученской команды нынешний финал Кубка станет третьим подряд в истории существования команды. В 2019 году "Сфынтул Георге" уступил "Шерифу" 0:1, а в 2020 году – по пенальти в поединке с "Петрокубом Хынчешть" (3:5).

Тираспольский "Шериф" в 13-й раз выступит в финале Кубка Молдовы. На данный момент в активе команды десять таких титулов: 1999, 2001, 2002, 2006, 2008, 2009, 2010, 2015, 2017, 2019. Команда упустила Кубок всего дважды – в 2004 и 2014 годах, в обоих случаях уступая кишиневскому "Зимбру".

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Тема:
Будни молдавского футбола (140)

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Теги:
Кубок Молдовы, футбол, ФК "Шериф"

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