Золото Софии: Виктор Чобану завоевал квоту на Олимпиаду

Успех на квалификационном турнире в Болгарии позволил молдавскому борцу получить олимпийскую путевку в Токио.

КИШИНЕВ, 10 мая – Sputnik. Молдавский борец греко-римского стиля в весе до 60 килограммов Виктор Чобану выиграл золото турнира в Софии, который проходил с 6 по 9 мая в Софии и был квалификационным на Олимпиаду в Токио.

В решающем поединке молдавский спортсмен одолел армянского борца Армена Меликяна.

Выход в финал позволил Чобану завоевать олимпийскую. Об этом сообщили в национальной федерации борьбы.

"Виктор Чобану завоевал олимпийскую квоту. Поздравляем Виктора и его тренера Михаила Кукула", – сказано в сообщении.

Ранее третье место на этих соревнованиях сумела занять Юлия Леорда (вес до 53 килограммов). Уступив в первом же поединке, молдавская спортсменка победила в двух утешительных схватках и получила право бороться за третью строчку. В итоге в противостоянии за награду Леорда одолела соперницу из Венесуэлы со счетом 10:5.

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