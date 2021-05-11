Николай Журавский: рассчитываем на медали в Токио

По мнению председателя НОК Молдовы, многое будет зависеть от того, насколько эффективно молдавские олимпийцы проведут последний этап подготовки к Играм в Токио.

КИШИНЕВ, 11 мая – Sputnik. Глава Национального олимпийского комитета республики Николай Журавский предполагает, что на Олимпиаду в Японии в итоге смогут квалифицироваться 15-20 молдавских атлетов.

"Разумеется, имеет значение количество спортсменов, составляющих олимпийскую сборную, но не менее важно и их качество, - говорит Журавский в интервью Sputnik Молдова. - Думаю, в нашу команду в Японии войдут 15-16 человек, максимум - до 20.

Можно поехать с пятью спортсменами и привезти медали, оказавшись в рейтинге выше команды, состоящей, скажем, из полусотни атлетов. Напомню, на Олимпиаде в Рио маленькая Молдова завоевала столько же медалей, сколько Австрия или Португалия..."

В данный момент Журавский сопровождает на сборах молдавских гребцов. Он убежден, что на Олимпиаде в Токио сборная Молдовы сможет побороться за медали.

"Как любой руководитель, я, конечно, рассчитываю на успешное выступление наших спортсменов. Олимпийские игры, бывает, преподносят весьма неожиданные сюрпризы, это тоже надо учитывать.

© Sputnik / Alexey Filippov Андриан Мардаре в соревнованиях в метании копья среди мужчин на I Европейских играх в Баку

У нас есть, так сказать, "стратегические" атлеты, доказавшие свой высокий международный уровень. Анастасия Никита - в вольной борьбе, Андриан Мардаре - в метании копья, Сергей и Олег Тарновские - в гребле, Марин Робу - в тяжелой атлетике. Эти люди входят в мировую спортивную элиту и, вне всякого сомнения, способны оказаться на подиуме токийских Игр", - утверждает Журавский.

© Sputnik / Михаил Воскресенский Сергей Тарновский (Молдавия)

Впрочем, по мнению глав НОК, многое будет зависеть о того, насколько эффективно спортивное руководство республики сможет организовать последний этап подготовки молдавских олимпийцев.

"Сегодня очень много сложностей, связанных с пандемией, вакцинацией. Но самым важным будет последний отрезок подготовки - за три-четыре недели до начала Олимпиады. Готовиться молдавские атлеты будут в специальных центрах в хороших условиях. Наша задача - подвести их к Олимпиаде в наилучшей физической и психологической форме. Только в этом случае мы будем вправе ждать от наших спортсменов высоких результатов", - заявил Журавский.

Напомним, на днях борец Виктор Чобану и легкоатлет Андриан Мардаре были квалифицированы на грядущую Олимпиаду в Токио - после отборочного турнира в Софии и Кубка Европы в хорватском Сплите соответственно.

Ранее на Игры были отобраны лучница Алексанра Мырка легкоатлеты Залина Петривская, Сергей Маргиев, Димитриана Сурду, Лилия Фисикович, пловчиха Татьяна Салкуцан, борец Анастасия Никита.

Всего на данный момент чести отстаивать цвета Молдовы на Олимпийских играх удостоились 11 спортсменов.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Изначально Игры должны были состояться в 2020 году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.

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