Как футбольные клубы Молдовы вынуждены выпрашивать средства на существование

Единственная команда из Гагаузии, участвующая в Дивизии А национального чемпионата страны по футболу, может прекратить свое существование из-за отсутствия денег.

КОМРАТ, 12 мая - Sputnik, Максим Топал. Весной 2021 года футбольный клуб из Комрата обратился в муниципальный совет и Главное управление молодежи и спорта Гагаузии с просьбой о выделении финансовых средств, необходимых для функционирования в текущем году. "Цена вопроса" составила 900 тысяч леев. У местных властей клуб запросил 450 тысяч и такую же сумму надеялся получить у региональных.

"Это очень сжатый бюджет, минимальный для того, чтобы команда целый год нормально существовала и участвовала в первенстве. В эту сумму входит все, что касается подготовки к сезону и его проведению – экипировка, транспортные расходы, обслуживание матчей карабинерами и врачами "скорой помощи", расходы на питание футболистов", – рассказывает Sputnik президент ФК "Олимп" Николай Барладян.

© Sputnik / Maxim Topal Николай Барладян, президент ФК "Олимп"

Федерация футбола Молдовы оказывает клубу поддержку, предоставляя футбольные мячи и оплачивая работу судей.

Однако просьбы команды о выделении денег пока не нашли понимания у местных властей. В бюджетной комиссии мунсовета заявили, что максимальная сумма, на которую могут рассчитывать футболисты, составляет 400 тысяч. Примар Комрата Сергей Анастасов предложил выделить 300 тысяч, и, "если будут игры в полном объеме", в конце года добавить еще 100 тысяч. Советники поочередно голосовали за оба предложения, но ни одно не набрало необходимого количества голосов.

Месяц спустя мунсовет вернулся к рассмотрению вопроса финансирования клуба. На этот раз, по согласию с примэрией, было предложено выделить команде уже 300 тысяч леев. Но и эту сумму советники предоставлять отказались.

© Sputnik / Maxim Topal Футболисты ФК "Олимп" проводят тренировку на комратском стадионе

При этом, в Главном управлении молодежи и спорта Гагаузии говорят, что готовы поддержать футбольный клуб из Комрата. И даже видят возможность избежать финансовых проблем в дальнейшем.

"Несмотря на то, что команда очень достойно играет, финансовая ситуация там очень сложная. Сейчас мы изучаем вопрос об оказании финансовой поддержки, чтобы команда могла успешно завершить текущий чемпионат. В дальнейшем будем думать, как планировать ее финансирование на целый год", – делится своим мнением начальник управления Сергей Стояногло.

© Sputnik / Maxim Topal Футболисты ФК "Олимп" проводят тренировку на комратском стадионе

У "грандов" из Национальной дивизии проблем со спонсорами и финансированием нет. Как ни странно, практически нет таких проблем и у клубов низшей лиги – Дивизии Б, которым активно помогают местные и районные советы. Небольшой бюджет и невысокие транспортные расходы позволяют командам "выживать" без серьезных финансовых проблем.

Намного сложнее клубам из Дивизии А и, особенно, новичкам соревнований, выходцам из более слабой лиги.

© Sputnik / Maxim Topal Футболисты ФК "Олимп" проводят тренировку на комратском стадионе

"Дело в том, что до этого у нас все матчи проходили в Гагаузии и соседних районах. По месту транспортные и другие расходы были намного меньше. Но после выхода в Дивизию А у нас значительно выросли расходы из-за уровня чемпионата. Теперь у нас больше игр, есть и дальние поездки – к примеру, сегодня мы отправились в Бельцы, где играли с "Фалештами". В Дивизии А нужно совсем другое финансирование, – говорит президент "Олимпа".

Команда из Комрата – новичок в Дивизии А. До повышения в классе клуб на протяжении трех лет боролся за победу в южной зоне Дивизии Б. Сегодня команда находится на 8 месте из 14, но несмотря на это, из-за финансовых проблем есть риск "потерять команду", делится своим мнением футбольный тренер с большим опытом Александр Георгиев. А а от этого, уверен он, "потеряет вся Гагаузия".

© Sputnik / Maxim Topal Футболисты ФК "Олимп" проводят тренировку на комратском стадионе

"К нам вернулись игравшие в Кагуле наши воспитанники. Сейчас у нас очень сильный состав, и команда легко может претендовать на места в тройке лидеров Дивизии А. Я здесь работаю уже около 15 лет и могу с уверенностью сказать, что такую команду из наших воспитанников мы больше не соберем. Если не будет к клубу должного внимания и финансирования, мы просто потеряем команду. Ребята уйдут в другие команды, где будут продолжать спортивную карьеру", – говорит Георгиев.

© Sputnik / Maxim Topal Комратский стадион

"Для кого мы строим этот стадион?", – задает вопрос тренер, обращая внимание на то, что один миллион леев в год для команды – небольшие деньги, которые нужно изыскать и вкладывать в молодежь. В "Олимпе" выразили надежду на то, что местные и региональные власти все же выделят средства, чтобы клуб мог завершить сезон и рассчитаться с футболистами.

ФК "Олимп" – городской футбольный клуб Комрата. Это единственная команда из Гагаузии, которая играет в Дивизии А по футболу. В ее составе 25 футболистов и тренерский штат.

© Sputnik / Maxim Topal Футболисты ФК "Олимп" проводят тренировку на комратском стадионе

В настоящее время в столице Гагаузии завершается строительство современного стадиона. Работы осуществляются правительством Турции.

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