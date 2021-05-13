У Молдовы впервые будут представители на Олимпиаде в женской гребле

Молдавская женская "двойка" достигла высоких результатов на международных соревнованиях, что позволило спортсменкам квалифицироваться на Игры.

КИШИНЕВ, 13 мая - Sputnik. Даниела Кочу и Мария Олэрашу, выступающие в "двойке" на каноэ, квалифицировались на Олимпийские игры в Токио. Об этом сообщили на официальном сайте Национального олимпийского комитета (НОК).

Они сумели прорваться на Олимпиаду после успешной гонки на этапе Кубка мира в венгерском Сегеде на дистанции 500 метров. Девушки финишировали с результатом 2:04.93.

"Молдова будет впервые иметь представителей в каяк-каноэ на Олимпийских играх", - говорится в сообщении НОК.

Напомним, на днях молдавские спортсмены - борец Виктор Чобану и легкоатлет Андриан Мардаре - были квалифицированы на грядущую Олимпиаду в Токио - после отборочного турнира в Софии и Кубка Европы в хорватском Сплите соответственно.

Ранее на Игры были отобраны лучница Алексанра Мырка, легкоатлеты Залина Петривская, Сергей Маргиев, Димитриана Сурду, Лилия Фисикович, пловчиха Татьяна Салкуцан, борец Анастасия Никита.

Всего на данный момент чести отстаивать цвета Молдовы на Олимпийских играх удостоились 11 спортсменов.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Изначально Игры должны были состояться в 2020 году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.

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