Госсекретарь Георгиу встретился с отобранными на Игры в Токио олимпийцами

Чиновник обсудил с отобранными в олимпийскую сборную Молдовы атлетами условия, созданные для подготовки к Олимпиаде, их нужды и пожелания.

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. В канун Дня спортсмена и олимпийского движения, который отмечается в Молдове каждую третью субботу мая, государственный секретарь по делам молодежи и спорта Иван Георгиу посетил спортивный Центр подготовки национальных сборных (CSPLN), где встретился со спортсменами, квалифицированными для участия в Олимпийских игр в Токио и их тренерами.

Георгиу обсудил с отобранными в олимпийскую сборную Молдовы атлетами условия, созданные для подготовки к Играм, их нужды и пожелания.

"Государственный секретарь отметил в ходе встречи, что Министерств образования, культуры и исследований будет и впредь прилагать все усилия для поддержки молдавских спортсменов, чтобы помочь им достичь максимальных результатов на национальных и международных состязаниях", - говорится на официальном сайте ведомства.

В преддверии Дня спортсмена и олимпийского движения Иван Георгиу поздравил атлетов и тренеров, отметив их достижения последнего времени.

К сегодняшнему на Олимпийские игры 2021 квалифицированы 11 спортсменов: легкоатлеты Залина Петривская, Лилия Фиськович, Димитриана Сурду, Сергей Маргиев, Андриан Мардаре; борцы Анастасия Никита, Виктор Чобану; пловчиха Татьяна Салкуцан; лучница Александра Мырка; каноистки Даниела Кочу и Мария Олэрашу.

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