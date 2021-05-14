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Госсекретарь Георгиу встретился с отобранными на Игры в Токио олимпийцами

© Sputnik / Alexey Filippov
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20210514/34749703/Gossekretar-Georgiu-vstretilsya-s-olimpiytsami-otobrannymi-na-Igry-v-Tokio.html

Чиновник обсудил с отобранными в олимпийскую сборную Молдовы атлетами условия, созданные для подготовки к Олимпиаде, их нужды и пожелания.

КИШИНЕВ, 14 мая – Sputnik. В канун Дня спортсмена и олимпийского движения, который отмечается в Молдове каждую третью субботу мая, государственный секретарь по делам молодежи и спорта Иван Георгиу посетил спортивный Центр подготовки национальных сборных (CSPLN), где встретился со спортсменами, квалифицированными для участия в Олимпийских игр в Токио и их тренерами.

Гребля на байдарках и каноэ
© Sputnik / Алексей Филиппов
У Молдовы впервые будут представители на Олимпиаде в женской гребле

Георгиу обсудил с отобранными в олимпийскую сборную Молдовы атлетами условия, созданные для подготовки к Играм, их нужды и пожелания.

"Государственный секретарь отметил в ходе встречи, что Министерств образования, культуры и исследований будет и впредь прилагать все усилия для поддержки молдавских спортсменов, чтобы помочь им достичь максимальных результатов на национальных и международных состязаниях", - говорится на официальном сайте ведомства.

Олимпийская сборная
© Photo : Comitetul Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova
Олимпийская сборная

В преддверии Дня спортсмена и олимпийского движения Иван Георгиу поздравил атлетов и тренеров, отметив их достижения последнего времени.

К сегодняшнему на Олимпийские игры 2021 квалифицированы 11 спортсменов: легкоатлеты Залина Петривская, Лилия Фиськович, Димитриана Сурду, Сергей Маргиев, Андриан Мардаре; борцы Анастасия Никита, Виктор Чобану; пловчиха Татьяна Салкуцан; лучница Александра Мырка; каноистки Даниела Кочу и Мария Олэрашу.

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