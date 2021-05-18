Евгений Оанча: играть в национальной команде - моя мечта детства

Игрок российского клуба СКА "Хабаровск" оказался в числе футболистов, которые будут готовиться к товарищеским матчам со сборными Турции и Азербайджана.

ТИРАСПОЛЬ, 18 мая. – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Накануне главный тренер сборной Молдовы Роберто Бордин озвучил расширенный состав на июньские матчи. В список вошел 31 футболист.

В их числе оказался полузащитник СКА "Хабаровск" Евгений Оанча, знакомый с итальянским тренером по тираспольскому "Шерифу". Под его руководством Оанча завоевал свое третье чемпионство Молдовы, "засветился" в еврокубковой кампании и обратил на себя внимание заграничных клубов. Полузащитник прокомментировал свое возвращение в команду Бордина.

"Когда мистер Бордин уходил из "Шерифа", я сказал себе, что с ним еще обязательно поработаю. Это отличный тренер, с которым только прогрессируешь. Это уже мой третий вызов в национальную сборную страны. Но в прошлые разы дебютировать на поле так и не удалось", - подчеркнул полузащитник из Тирасполя.

"Для меня играть в национальной команде - это мечта детства", - поделился эмоциями Евгений Оанча.

Футболист настраивается на товарищеские матчи с командами Турции (3 июня) и Азербайджана (6 июня). Для сборной Молдовы эти поединки - этап подготовки к отборочной кампании чемпионата мира в Катаре. Евгений Оанча оценил соперников.

"Сейчас все сборные научились играть в современный футбол. Однозначно, турецкие футболисты топ-уровня. Азербайджанцы тоже начали играть в качественный футбол. Соперников нельзя недооценивать", - сказал игрок СКА "Хабаровск".

Обновленный список национальной сборной Молдовы, который еще может изменить Роберто Бордин, выглядит следующим образом:

© Sputnik / Rusu Vadim Обновленный список национальной сборной Молдовы

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