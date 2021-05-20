11:28 20 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.69
  • USD17.76
  • RUB0.24
  • RON4.40
  • UAH0.65
Поиск
Молдавские пловцы

Три квоты: про олимпийские шансы молдавских пловцов

© Photo : предоставил Александр Горячев
Спорт
Получить короткую ссылку
6510
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/05/14/34809036.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20210520/34809109/Tri-kvoty-pro-olimpiyskie-shansy-moldavskikh-plovtsov.html

Президент Федерации водных видов спорта Молдовы прокомментировал Sputnik выступление сборной на взрослом чемпионате Европы в Будапеште.

ТИРАСПОЛЬ, 20 мая - Sputnik, Юлия Сорокопуд. В четверг в столице Венгрии – четвертый день чемпионата Европы по плаванию. В составе молдавской сборной к своим стартам готовятся Татьяна Салкуцан, Алексей Саньков и Анастасия Басисто. По мнению главы профильной федерации, при удачном раскладе всех троих мы можем увидеть на предстоящих Играх в Токио.

"У нас очень большие шансы получить трех участников Олимпиады. Но пока два уже есть железно. Я имею в виду Татьяну Салкуцан, которая завоевала путевку на чемпионате мира в Токио в 2019 году с результатом 2.10.27, и Алексея Санькова – главного претендента на вторую квоту для нашей сборной", - сказал Александр Горячев.

Он уверен, что Алексей Саньков пройдет на Олимпийские игры по нормативу, который покажет сегодня. 200 метров вольным стилем – это коронная дистанция для молдавского пловца. Президент федерации отмечает еще один результат Санькова – в заплыве 200 метров баттерфляем.

"Два дня назад в Будапеште Алексей установил новый рекорд Молдовы. Результат в предварительном заплыве был 1.57.78, что ему позволило попасть в полуфинал чемпионата. Это время является нормативом "В" для предстоящей Олимпиады в Токио и прибавило шансы выступать на ОИ и на этой дистанции. В полуфинале Леша проплыл на 7 сотых хуже и стал 15-м в общем зачете", - объяснил Горячев.

Александр Горячев и Татьяна Салкуцан
© Photo : предоставил Александр Горячев
Александр Горячев и Татьяна Салкуцан

Еще один рекорд Молдовы в Будапеште установила главная звезда олимпийской сборной Татьяна Салкуцан. На дистанции 50 метров на спине тираспольчанка показала результат 29.27. Анастасии Басисто до нового рекорда страны не хватило нескольких сотых на дистанции 100 метров брассом (1.09.49). Вся надежда – на сегодняшние заплывы. В этой дисциплине норматив "В" уже есть. Судьба решится сегодня: "подвинет" время – получит "олимпийский" шанс.

"Мы ждем от всех наших спортсменов лучших результатов и нормативов, а также финалов и полуфиналов на их коронных дистанциях. Сегодня будет нелегкий день! Но мы должны справиться!"- настраивает на соревновательный четверг Александр Горячев.

Помимо личных выступлений, пловцов сборной Молдовы сегодня ждет комплексная эстафета "микст". 4х100 – "коллективный" шанс отобраться на Олимпиаду в Токио. Для этого нужно попасть в топ-16 сборных. Эстафету плывет весь состав сборной Молдовы: Татьяна Салкуцан, Алексей Саньков, Анастасия Басисто и Константин Малаки.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Купаться в двадцатиградусный мороз: история днестровского моржа
Олимпийское золото для Молдовы: Татьяна Салкуцан тренируется в США

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Высокие волны во время циклона в Мумбаи.
Фото: самый мощный за 20 лет циклон в Индии
Italy: Etna spews fountains of lava and columns of ash after period of inactivity
Видео: жизнь на вулкане – Этна вновь беспокоит жителей Сицилии
Молдова на Евровидении в разные годы
Кто и когда участвовал в Евровидении от Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться