Три квоты: про олимпийские шансы молдавских пловцов

ТИРАСПОЛЬ, 20 мая - Sputnik, Юлия Сорокопуд. В четверг в столице Венгрии – четвертый день чемпионата Европы по плаванию. В составе молдавской сборной к своим стартам готовятся Татьяна Салкуцан, Алексей Саньков и Анастасия Басисто. По мнению главы профильной федерации, при удачном раскладе всех троих мы можем увидеть на предстоящих Играх в Токио.

"У нас очень большие шансы получить трех участников Олимпиады. Но пока два уже есть железно. Я имею в виду Татьяну Салкуцан, которая завоевала путевку на чемпионате мира в Токио в 2019 году с результатом 2.10.27, и Алексея Санькова – главного претендента на вторую квоту для нашей сборной", - сказал Александр Горячев.

Он уверен, что Алексей Саньков пройдет на Олимпийские игры по нормативу, который покажет сегодня. 200 метров вольным стилем – это коронная дистанция для молдавского пловца. Президент федерации отмечает еще один результат Санькова – в заплыве 200 метров баттерфляем.

"Два дня назад в Будапеште Алексей установил новый рекорд Молдовы. Результат в предварительном заплыве был 1.57.78, что ему позволило попасть в полуфинал чемпионата. Это время является нормативом "В" для предстоящей Олимпиады в Токио и прибавило шансы выступать на ОИ и на этой дистанции. В полуфинале Леша проплыл на 7 сотых хуже и стал 15-м в общем зачете", - объяснил Горячев.

© Photo : предоставил Александр Горячев Александр Горячев и Татьяна Салкуцан

Еще один рекорд Молдовы в Будапеште установила главная звезда олимпийской сборной Татьяна Салкуцан. На дистанции 50 метров на спине тираспольчанка показала результат 29.27. Анастасии Басисто до нового рекорда страны не хватило нескольких сотых на дистанции 100 метров брассом (1.09.49). Вся надежда – на сегодняшние заплывы. В этой дисциплине норматив "В" уже есть. Судьба решится сегодня: "подвинет" время – получит "олимпийский" шанс.

"Мы ждем от всех наших спортсменов лучших результатов и нормативов, а также финалов и полуфиналов на их коронных дистанциях. Сегодня будет нелегкий день! Но мы должны справиться!"- настраивает на соревновательный четверг Александр Горячев.

Помимо личных выступлений, пловцов сборной Молдовы сегодня ждет комплексная эстафета "микст". 4х100 – "коллективный" шанс отобраться на Олимпиаду в Токио. Для этого нужно попасть в топ-16 сборных. Эстафету плывет весь состав сборной Молдовы: Татьяна Салкуцан, Алексей Саньков, Анастасия Басисто и Константин Малаки.

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