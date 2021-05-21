Гребец Сергей Тарновский поедет на Олимпиаду в Токио

Квалификационные олимпийские заезды прошли в российском Барнауле в рамках этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

КИШИНЕВ, 21 мая — Sputnik. Гребец Сергей Тарновский прошел квалификацию и станет участником национальной команды на Олимпиаде в Токио.

Тарновский победил на соревнованиях в олимпийской квалификации по гребле на байдарках и каноэ на дистанции 1000 метров на каноэ-одиночке.

Молдавский спортсмен зафиксировал результат 4:14,86. За следует россиянин Илья Штокалов с результатом 4:15,33.

Квалификационные олимпийские заезды прошли в российском Барнауле в рамках этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

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