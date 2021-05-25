Намашко о Кубке Азербайджана: задача выполнена, но горький осадок остался

Голкипер сборной Молдовы по футболу в составе клуба "Кешля" выиграл Кубок Азербайджана и теперь готовится к играм национальной команды.

ТИРАСПОЛЬ, 25 мая – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Тираспольчанин Станислав Намашко рассказал Sputnik Молдова о клубном трофее, который завоевал вместе с азербайджанской "Кешлей". Комментарий вратарь дал уже по дороге домой – в Краснодар.

"Банкет, багаж, аэропорт – так и отметил победу в Кубке. Некогда особо праздновать. Сейчас в аэропорту", – обрисовал свои будни молдавский игрок.

Он дал честную оценку сезону в азербайджанской Премьер-Лиге.

"Чемпионат мы провалили. Задача стояла – еврокубки и занять позицию не ниже прошлогодней. Но в конце мы реабилитировались, ушли с низов списка и попали в еврокубки. То есть задача на сезон, поставленная руководством, выполнена, но горький осадок остался. Футбольный год был очень неровным, бывали хорошие игры, были и провальные. Но концовку все же провели достойно и взяли Кубок", – признался Намашко.

© Photo : предоставил Станислав Намашко Станислав Намашко с кубком

Контракт молдавского голкипера с азербайджанской "Кешлей" истекает. О своих клубных планах Намашко пока не говорит. Он отмечает, что полностью переключится на национальную сборную, куда получил вызов. Станет ли товарищеский матч против сборной Турции 54-м в карьере вратаря молдавской сборной – вопрос уже к тренеру Роберто Бордину.

"Только тренер знает, кому играть. Не люблю никогда загадывать. На днях присоединюсь к сборной. Команду собирают в Вадул луй Водэ. В плане тренировок тоже посмотрим, какую наставник даст программу. Уже на месте поймем, как будем готовиться к предстоящим товарищеским матчам", – размышляет Намашко.

Сборной Молдовы 6 июня предстоит сыграть с Азербайджаном. Однако голкипер "Кешли" не думает, что глубокое знание азербайджанского футбола поможет ему в игре против сборной этой страны.

"В любом случае будет приятно увидеть ребят, с которыми провел четыре сезона. С кем-то были соперниками в чемпионате, с кем-то играли вместе. Из "Кешли" вызваны в сборную два защитника – Шахрияр Алиев и Азер Салахлы. Мы с ними уже переговорили, что встретимся в Кишиневе на игре. Всегда приятно увидеться с футболистами, с которыми пересекался в спортивной жизни", – подытожил пассажир рейса Баку-Краснодар с новым трофеем в своем футбольном багаже.

© Photo : предоставил Станислав Намашко Станислав Намашко с другом и кубком "Кешли"

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