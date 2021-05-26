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Футбольный мяч

Руководство ФК "Зимбру" подало в отставку

© Sputnik / Александр Вильф
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20210526/34884211/pod-konets-sezona-rukovodstvo-fc-zimbru-podalo-v-otstavku.html

Столичный футбольный клуб "Зимбру" завершает чемпионат Молдовы без руководства. Нынешний сезон был тяжелым для команды: "Зимбру" расположился на восьмом месте в таблице.

КИШИНЕВ, 26 мая - Sputnik. Руководство кишиневского футбольного клуба "Зимбру" подало в отставку. 

Ушел со своей должности вице-президент клуба Севастьян Ботнарь, а также генеральный директор Юлия Петухова. Причина ухода - "по собственному желанию".  

Стадион Зимбру.
© Photo : Sandu Grecu
"Зимбру" снимается с национального чемпионата

Со своей должности также ушел пресс-секретарь клуба - Эмиль Писаренко.

Таким образом, команда завершает чемпионат без руководства. Нынешний сезон Национальной Дивизии для "Зимбру" был тяжелым. Последний матчи 24 мая кишиневская команда проиграла на выезде ФК "Флорешть" (1:3).

Футбольный клуб "Зимбру" занимает восьмое место в национальном рейтинге по футболу.

Ранее, летом 2020 года, руководство клуба приняло решение снять команду с чемпионата Молдовы, чтобы провести перезагрузку. Тогда Севастьян Ботнарь рассказал о больших долгах в клубе, которые не получалось покрыть без помощи инвесторов. 

Клуб основан в 1947 году и является одним из старейших в Республике Молдова. Команда "Зимбру" из Кишинева восемь раз становилась чемпионом Республики Молдова по футболу, выиграла шесть Кубков Молдовы и Суперкубок.

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