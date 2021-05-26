Фото, видео: матч престижа: 13-й сектор, 19-е золото и ничья "Шерифа"

ТИРАСПОЛЬ, 26 мая. - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Тираспольский "Шериф" завоевал свой 19-й чемпионский титул досрочно – за четыре тура до окончания регулярного розыгрыша. Но в предсказуемой концовке лидер все-таки удивил - пригласил болельщиков на трибуны. Разрешение желто-черные получили от Оперштаба. За порядком на главной арене следили административные "арбитры": карантинные меры и никаких зрительских фолов. До конца матча ни один фанат красную карточку не получил.
Все на матч!
Места на трибунах ограничили – зрителей рассадили на безопасной дистанции. Со старта о себе заявил самый шумный сектор – 13-й. Футбольные фанаты больше года не собирались на стадионе. Выход болельщиков в офлайн как символ возвращения к живому футболу – без пандемии и карантинных запретов.
"Сегодня наш любимый клуб принимает кишиневскую "Дачию". Турнирной мотивации уже нет, но соперник очень принципиальный. Стадион частично открыт для болельщиков, в том числе и на наш фанатский 13-й сектор. Мы в соцсетях пригласили всех желающих поддержать нашу команду и стать свидетелями послематчевого награждения чемпионов. Настоящие фанаты пришли", - сказал один из представителей тираспольского фан-сектора Андрей Федьковский.
Рекорд и потеря очков
Мало того, что в нынешнем году "Шериф" отличился как мастер по большому счету (со "Сперанцей" доигрались даже до 10:0), так еще и рекорд исторический побил. То есть, достижение кишиневского "Зимбру" (112 мячей в сезоне), которое держалось 24 года.
К достижениям желто-черных "ос" хорошенько приложил ногу колумбиец Фрэнк Кастаньеда. Лучший бомбардир национального розыгрыша умудрился попасть в европейский топ нападающих, и стало на один рекордный вопрос больше: "Попадет ли Фрэнк в тройку лидеров – к Месси и Левандовски?" Эту тему подняли местные СМИ, однако сенсации не вышло. Сам Кастаньеда после награждения размахивал ярким колумбийским флагом, пробовал на зуб чемпионское золото и комментировал итоги.
"Когда я пришел в "Шериф", поставил себе цель стать лучшим бомбардиром чемпионата. Но для меня очень важно, что тем самым я смог помочь своей команде выиграть эти золотые медали", - сказал довольный легионер.
Праздничное настроение слегка подсолили гости. Георгий Антон открыл счет, а в концовке первого тайма случился автогол. Иосип Брезовец оказался заложником неразберихи, после которой мяч влетел в желто-черные ворота.
Бронза дублеров
В перерыве на поле красовался уже дубль "Шерифа". Команда Шота Махарадзе получила бронзовые медали Дивизиона А. Молодые футболисты, которые в прошлом сезоне провели блестящую еврокампанию. А в нынешнем лишились еврокубков из-за пандемии.
"Мы задачу-минимум выполнили – вошли в тройку лидеров. Но хотелось бы, конечно, лучше. Боролись до последнего, чтобы хоть второе место занять. Вот ждем теперь церемонии награждения нашей первой команды. Они для нас пример и мотивация", - признался игрок ФК "Шериф-2" Никита Корнеенков.
К слову, место в UEFA Youth League завоевал "Шериф U-19". Юниоры победили своих сверстников в чемпионате Молдовы и открыли свое окно в футбольную Европу.
Золото чемпионов
Несмотря на пару голевых моментов, где чемпион мог до конца матча отыграться, счет остался 1:1. Судя по реакции футболистов "Дачии", для них этот результат победный. Гости сумели отнять у чемпиона очки, но не настроение.
"Я сегодня не мог дождаться вечера, когда я выйду на игру и прочувствую эту атмосферу на стадионе с фанатами. Но если честно, это была очень трудная игра. Правда мы так устали, стремились забить в такой день. Но я снова чемпион Молдовы и я счастлив, что сегодня я часть этой команды", - сказал после матча боснийский легионер Рифет Капич.
Золотые медали национального футбольного розыгрыша – уже 19-е для тираспольчан. Победный Кубок все тот же, меняется только чемпионский состав. Первый трофей с желто-черными "осами" отмечает украинский наставник Юрий Вернидуб. На вопрос о предстоящих еврокубках отвечает уверенно.
- Тираспольский "Шериф"© Sputnik / Sorokopud Julia
- Тираспольский "Шериф"© Sputnik / Sorokopud Julia
- Тираспольский "Шериф"© Sputnik / Sorokopud Julia
- Тираспольский "Шериф"© Sputnik / Sorokopud Julia
- Тираспольский "Шериф"© Sputnik / Sorokopud Julia
"Я каждый день только об этом думаю. Будем готовиться. Я думаю, нужно точечно усилить некоторые позиции. Но мне очень хочется. Чтобы мы как можно дальше прошли и попали в группу", - подчеркнул Юрий Вернидуб.
С чемпионскими ценностями определились: "Шериф" – золото, "Петрокуб"- серебро, "Милсами" – бронза. Чемпионат завершен, Кубок продолжается. 30 мая в Кишиневе финал. "Шериф" против "Св. Георге".
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