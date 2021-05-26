Фото, видео: матч престижа: 13-й сектор, 19-е золото и ничья "Шерифа"

Футбольная среда в Тирасполе – это конец национального розыгрыша, возвращение фанов на трибуны и церемония награждения. "Шериф" получил золотые медали после ничьей с "Дачией-Буюкань".

ТИРАСПОЛЬ, 26 мая. - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Тираспольский "Шериф" завоевал свой 19-й чемпионский титул досрочно – за четыре тура до окончания регулярного розыгрыша. Но в предсказуемой концовке лидер все-таки удивил - пригласил болельщиков на трибуны. Разрешение желто-черные получили от Оперштаба. За порядком на главной арене следили административные "арбитры": карантинные меры и никаких зрительских фолов. До конца матча ни один фанат красную карточку не получил.

© Sputnik / Sorokopud Julia Фан-сектор "Шерифа"

Все на матч!

Места на трибунах ограничили – зрителей рассадили на безопасной дистанции. Со старта о себе заявил самый шумный сектор – 13-й. Футбольные фанаты больше года не собирались на стадионе. Выход болельщиков в офлайн как символ возвращения к живому футболу – без пандемии и карантинных запретов.

"Сегодня наш любимый клуб принимает кишиневскую "Дачию". Турнирной мотивации уже нет, но соперник очень принципиальный. Стадион частично открыт для болельщиков, в том числе и на наш фанатский 13-й сектор. Мы в соцсетях пригласили всех желающих поддержать нашу команду и стать свидетелями послематчевого награждения чемпионов. Настоящие фанаты пришли", - сказал один из представителей тираспольского фан-сектора Андрей Федьковский.

© Sputnik / Sorokopud Julia Футбольная символика вернулась на стадион

Рекорд и потеря очков

Мало того, что в нынешнем году "Шериф" отличился как мастер по большому счету (со "Сперанцей" доигрались даже до 10:0), так еще и рекорд исторический побил. То есть, достижение кишиневского "Зимбру" (112 мячей в сезоне), которое держалось 24 года.

© Sputnik / Sorokopud Julia ТОП европейских бомбардиров

К достижениям желто-черных "ос" хорошенько приложил ногу колумбиец Фрэнк Кастаньеда. Лучший бомбардир национального розыгрыша умудрился попасть в европейский топ нападающих, и стало на один рекордный вопрос больше: "Попадет ли Фрэнк в тройку лидеров – к Месси и Левандовски?" Эту тему подняли местные СМИ, однако сенсации не вышло. Сам Кастаньеда после награждения размахивал ярким колумбийским флагом, пробовал на зуб чемпионское золото и комментировал итоги.

"Когда я пришел в "Шериф", поставил себе цель стать лучшим бомбардиром чемпионата. Но для меня очень важно, что тем самым я смог помочь своей команде выиграть эти золотые медали", - сказал довольный легионер.

© Sputnik / Sorokopud Julia Фрэнк Кастаньеда

Праздничное настроение слегка подсолили гости. Георгий Антон открыл счет, а в концовке первого тайма случился автогол. Иосип Брезовец оказался заложником неразберихи, после которой мяч влетел в желто-черные ворота.

Бронза дублеров

В перерыве на поле красовался уже дубль "Шерифа". Команда Шота Махарадзе получила бронзовые медали Дивизиона А. Молодые футболисты, которые в прошлом сезоне провели блестящую еврокампанию. А в нынешнем лишились еврокубков из-за пандемии.

"Мы задачу-минимум выполнили – вошли в тройку лидеров. Но хотелось бы, конечно, лучше. Боролись до последнего, чтобы хоть второе место занять. Вот ждем теперь церемонии награждения нашей первой команды. Они для нас пример и мотивация", - признался игрок ФК "Шериф-2" Никита Корнеенков.

© Sputnik / Sorokopud Julia "Шериф"

К слову, место в UEFA Youth League завоевал "Шериф U-19". Юниоры победили своих сверстников в чемпионате Молдовы и открыли свое окно в футбольную Европу.

Золото чемпионов

Несмотря на пару голевых моментов, где чемпион мог до конца матча отыграться, счет остался 1:1. Судя по реакции футболистов "Дачии", для них этот результат победный. Гости сумели отнять у чемпиона очки, но не настроение.

© Sputnik / Sorokopud Julia Рифет Капич

"Я сегодня не мог дождаться вечера, когда я выйду на игру и прочувствую эту атмосферу на стадионе с фанатами. Но если честно, это была очень трудная игра. Правда мы так устали, стремились забить в такой день. Но я снова чемпион Молдовы и я счастлив, что сегодня я часть этой команды", - сказал после матча боснийский легионер Рифет Капич.

Золотые медали национального футбольного розыгрыша – уже 19-е для тираспольчан. Победный Кубок все тот же, меняется только чемпионский состав. Первый трофей с желто-черными "осами" отмечает украинский наставник Юрий Вернидуб. На вопрос о предстоящих еврокубках отвечает уверенно.

Тираспольский "Шериф" © Sputnik / Sorokopud Julia

Тираспольский "Шериф" © Sputnik / Sorokopud Julia

Тираспольский "Шериф" © Sputnik / Sorokopud Julia

Тираспольский "Шериф" © Sputnik / Sorokopud Julia

Тираспольский "Шериф" © Sputnik / Sorokopud Julia 1 / 5 © Sputnik / Sorokopud Julia Тираспольский "Шериф"

"Я каждый день только об этом думаю. Будем готовиться. Я думаю, нужно точечно усилить некоторые позиции. Но мне очень хочется. Чтобы мы как можно дальше прошли и попали в группу", - подчеркнул Юрий Вернидуб.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik / Sorokopud Julia Церемония награждения в Тирасполе. "Шериф"- 19-кратный чемпион Молдовы. В заключительном матче желто-черные сыграли вничью с "Дачией" - 1:1

С чемпионскими ценностями определились: "Шериф" – золото, "Петрокуб"- серебро, "Милсами" – бронза. Чемпионат завершен, Кубок продолжается. 30 мая в Кишиневе финал. "Шериф" против "Св. Георге".

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