ФК "Сфынтул Георге" впервые в истории завоевал Кубок Молдовы

Финалисты кубка не сумели определить лучшего в основное время матча. Победитель определился в серии одиннадцатиметровых ударов.

КИШИНЕВ, 30 мая - Sputnik. Футбольный клуб из Суручен "Сфынтул Георге" впервые стал обладателем Кубка Молдовы. В финальной игре команда в упорной борьбе обыграла тираспольский "Шериф".

Основное и дополнительное время матча завершились со счетом 0:0, сурученцы выиграли по пенальти – 3:2.

Игра была равная: футболисты обеих команд создавали множество моментов у ворот соперника. "Шериф" часто комбинировал, в то время как "красно-белые" отвечали острыми контратаками.

© Sputnik / Mihai Caraus Финал Кубка Молдовы по футболу 2021

Матч прошел на стадионе "Зимбру" в Кишиневе в присутствии зрителей, но в связи с пандемией коронавируса, трибуны разрешили заполнить лишь на 50%. Номинально хозяином поля выбрали тираспольскую команду.

© Sputnik / Mihai Caraus Финал Кубка Молдовы по футболу 2021

Для сурученской команды нынешний финал Кубка стал третьим подряд в истории существования команды. В 2019 году "Сфынтул Георге" уступил "Шерифу" 0:1, а в 2020 году по пенальти – "Петрокубу" из Хынчешт (3:5). Тренирует сурученских игроков Сергей Чеботарь.

Тираспольский "Шериф" в 13-й раз выступил в финале Кубка Молдовы. К моменту игры в активе команды было десять таких титулов: 1999, 2001, 2002, 2006, 2008, 2009, 2010, 2015, 2017, 2019. До этого "Шериф" упускал Кубок всего дважды – в 2004 и 2014 годах, в обоих случаях проигрывая кишиневскому "Зимбру".

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