23:24 30 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.51
  • USD17.63
  • RUB0.24
  • RON4.37
  • UAH0.64
Поиск
Финал Кубка Молдовы по футболу 2021

ФК "Сфынтул Георге" впервые в истории завоевал Кубок Молдовы

© Sputnik / Mihai Caraus
Спорт
Получить короткую ссылку
Тема:
Будни молдавского футбола (141)
31 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/05/1e/34935199.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20210530/34934997/fc-sfintul-gheorghe-pobedil-v-finale-kubka-moldovy-po-futbolu.html

Финалисты кубка не сумели определить лучшего в основное время матча. Победитель определился в серии одиннадцатиметровых ударов.

КИШИНЕВ, 30 мая - Sputnik. Футбольный клуб из Суручен "Сфынтул Георге" впервые стал обладателем Кубка Молдовы. В финальной игре команда в упорной борьбе обыграла тираспольский "Шериф".

Основное и дополнительное время матча завершились со счетом 0:0, сурученцы выиграли по пенальти – 3:2.

Игра была равная: футболисты обеих команд создавали множество моментов у ворот соперника. "Шериф" часто комбинировал, в то время как "красно-белые" отвечали острыми контратаками.

Финал Кубка Молдовы по футболу 2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Финал Кубка Молдовы по футболу 2021

Матч прошел на стадионе "Зимбру" в Кишиневе в присутствии зрителей, но в связи с пандемией коронавируса, трибуны разрешили заполнить лишь на 50%. Номинально хозяином поля выбрали тираспольскую команду.

Финал Кубка Молдовы по футболу 2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Финал Кубка Молдовы по футболу 2021

Для сурученской команды нынешний финал Кубка стал третьим подряд в истории существования команды. В 2019 году "Сфынтул Георге" уступил "Шерифу" 0:1, а в 2020 году по пенальти – "Петрокубу" из Хынчешт (3:5). Тренирует сурученских игроков Сергей Чеботарь. 

Тираспольский "Шериф" в 13-й раз выступил в финале Кубка Молдовы. К моменту игры в активе команды было десять таких титулов: 1999, 2001, 2002, 2006, 2008, 2009, 2010, 2015, 2017, 2019. До этого "Шериф" упускал Кубок всего дважды – в 2004 и 2014 годах, в обоих случаях проигрывая кишиневскому "Зимбру".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Будни молдавского футбола (141)

По теме

Банда в ФК "Шериф": футбольная семья пополнилась новым игроком
Фото, видео: матч престижа: 13-й сектор, 19-е золото и ничья "Шерифа"
Фото, видео: Футбольный старт - "Шериф" громит "Сф. Георге" на глазах у Роберто Бордина

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: самые необычные пункты вакцинации – от Кишинева до Манхэттена
Самое дорогое платье из живых орхидей, оно стоит больше 80 тысяч долларов
Видео: как выглядит самое дорогое платье из живых орхидей
Недвижимое имущество, зарегистрированное в Молдове в 2020 году
Недвижимость в Молдове: что изменилось за год

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться