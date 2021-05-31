01:13 31 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.45
  • USD17.61
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.64
Поиск
Сфынтул Георге выиграл Кубок Молдовы по футболу

Финал Кубка Молдовы-2021: первые заявления футболистов и тренеров

© Sputnik / Mihai Caraus
Спорт
Получить короткую ссылку
20 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/05/1e/34935715.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20210531/34936039/final-kubka-moldovy-2021-pervye-zayavleniya-futbolistov-i-trenerov.html

Герои финального матча Кубка страны по футболу рассказали о своих впечатления от прошедшего поединка.

КИШИНЕВ, 31 мая - Sputnik. Команда "Сфынтул Георге" очень рада завоевать крайне важный трофей с третьей попытки, заявил на послематчевой конференции главный тренер команды-победителя Сергей Чеботарь.

Главный тренер Сфынтул Георге Сергей Чеботарь
© Sputnik / Mihai Caraus
Главный тренер "Сфынтул Георге" Сергей Чеботарь

По его словам, футболисты клуба долгое время выступали на высоком уровне и уже устали от "серебра": на этот раз им удалось завоевать золото.

Сфынтул Георге выиграл Кубок Молдовы по футболу
© Sputnik / Mihai Caraus
"Сфынтул Георге" выиграл Кубок Молдовы по футболу
"Это была наша третья попытка. Было бы неправильно, если бы мы снова проиграли", – уточнил Чеботарь.
Николай Каланча отразил решающий пенальти
© Sputnik / Mihai Caraus
Николай Каланча отразил решающий пенальти

Автор победного сейва вратарь Николай Каланча рассказал, что тренер перед матчем просил футболистов, выйдя на поле, получать удовольствие, а также пожелал удачи и "уйти с поля с кубком".

Сфынтул Георге выиграл Кубок Молдовы по футболу
© Sputnik / Mihai Caraus
"Сфынтул Георге" выиграл Кубок Молдовы по футболу
"Был готов на всю игру, но концентрировался и на пенальти. Первая задача была не пропустить с игры. Очень рад, что клуб получил первый официальный трофей, и я стал частью этого", – заявил Каланча.

Главный тренер ФК "Шериф" Юрий Вернидуб поздравил новых обладателей трофея и отметил, что в кубковых матчах судьбу часто решает случай.

Радость игроков ФК Сфынтул Георге после победы в Кубке Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
Радость игроков ФК "Сфынтул Георге" после победы в Кубке Молдовы
"Ничего не случилось. Это футбол, это кубок. Думаю, что у нас было преимущество и надо было забивать свои голы", – сказал Вернидуб.
Финал Кубка Молдовы по футболу 2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Финал Кубка Молдовы по футболу 2021

В то же время тренер похвалил соперника за "хорошие выходы в атаку".

Вернидуб отметил, что команда из Тирасполя во второй раз "попалась" на серию пенальти, и это сыграло против нее.

Финал Кубка Молдовы завершился со счетом 0:0 по итогам основного и дополнительного времени. Команда из Суручен победила в серии пенальти – 3:2.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

ФК "Сфынтул Георге" впервые в истории завоевал Кубок Молдовы

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: самые необычные пункты вакцинации – от Кишинева до Манхэттена
Самое дорогое платье из живых орхидей, оно стоит больше 80 тысяч долларов
Видео: как выглядит самое дорогое платье из живых орхидей
Недвижимое имущество, зарегистрированное в Молдове в 2020 году
Недвижимость в Молдове: что изменилось за год

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться