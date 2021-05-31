Финал Кубка Молдовы-2021: первые заявления футболистов и тренеров

КИШИНЕВ, 31 мая - Sputnik. Команда "Сфынтул Георге" очень рада завоевать крайне важный трофей с третьей попытки, заявил на послематчевой конференции главный тренер команды-победителя Сергей Чеботарь.
По его словам, футболисты клуба долгое время выступали на высоком уровне и уже устали от "серебра": на этот раз им удалось завоевать золото.
"Это была наша третья попытка. Было бы неправильно, если бы мы снова проиграли", – уточнил Чеботарь.
Автор победного сейва вратарь Николай Каланча рассказал, что тренер перед матчем просил футболистов, выйдя на поле, получать удовольствие, а также пожелал удачи и "уйти с поля с кубком".
"Был готов на всю игру, но концентрировался и на пенальти. Первая задача была не пропустить с игры. Очень рад, что клуб получил первый официальный трофей, и я стал частью этого", – заявил Каланча.
Главный тренер ФК "Шериф" Юрий Вернидуб поздравил новых обладателей трофея и отметил, что в кубковых матчах судьбу часто решает случай.
"Ничего не случилось. Это футбол, это кубок. Думаю, что у нас было преимущество и надо было забивать свои голы", – сказал Вернидуб.
В то же время тренер похвалил соперника за "хорошие выходы в атаку".
Вернидуб отметил, что команда из Тирасполя во второй раз "попалась" на серию пенальти, и это сыграло против нее.
Финал Кубка Молдовы завершился со счетом 0:0 по итогам основного и дополнительного времени. Команда из Суручен победила в серии пенальти – 3:2.
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