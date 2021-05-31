Самбист Сергей Шилов завоевал европейское серебро

Бендерчанин занял второе место на чемпионате Европы по самбо, который проходил на Кипре, в городе Лимасол.

ТИРАСПОЛЬ, 31 мая. - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Приднестровец Сергей Шилов завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по боевому самбо.

На Кипре Сергей Шилов выступал в весовой категории 58 кг. На пути к европейскому пьедесталу он провел три схватки. В решающем бою Шилов уступил двукратному чемпиону мира россиянину Ай-Херелу Хертеку.

"Буду настраиваться на чемпионат мира, который запланирован на осень. Он должен пройти в Узбекистане. А еще хотелось бы попробовать себя в скором времени в ММА", - поделился планами серебряный призер чемпионата Европы Сергей Шилов.

Его медаль стала единственной наградой для сборной Молдовы на взрослом европейском форуме.

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