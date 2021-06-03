Молдавская сборная уступила Турции в товарищеском футбольном матче

Товарищеская встреча прошла в рамках подготовки турецкой сборной к европейскому первенству, которое стартует на следующей неделе.

КИШИНЕВ, 3 июн - Sputnik. Сборная Молдовы по футболу сыграла в четверг товарищеский матч с командой Турции - одной из участниц финального турнира чемпионата Европы.

Встреча завершилась со счетом 2:0.

Голы забили Бурак Йылмаз на 58-й минуте, а также Дженгиз Ундер на 77-й.

Игра состоялась в Германии в городе Падерборн на стадионе "Бентелер-Арена".

Для турецкой команды матч со сборной Молдовы станет одним из этапов подготовки к выступлению на европейском первенстве.

© AFP 2021 / SASCHA SCHUERMANN Матч Турция - Молдова.

Турки выступят в группе "А", где им будут противостоять игроки из Италии, Уэльса и Швейцарии. Сборная Турции занимает 29-е место в рейтинге ФИФА.

А 6 июня сборная Молдовы сыграет в Кишиневе товарищеский матч с Азербайджаном. Первоначально запланированный на 5 июня, он был перенесен на день позже и состоится на стадионе "Зимбру" в молдавской столице.

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