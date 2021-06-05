Медали для России: тираспольские гребцы на чемпионате Европы

Спортсмены из Приднестровья завоевали три медали на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ в польской Познани.

ТИРАСПОЛЬ, 5 июня. - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Приднестровские гребцы, выступающие за сборную России, завоевали медали на чемпионате Европы в Познани.

В субботу на гребном канале "Мальта" проходил второй финальный день. Он стал успешным для чемпиона лондонской Олимпиады 2012 года Александра Дьяченко. Воспитанник тираспольской школы гребли вместе со своим олимпийским напарником Юрием Постригаем соревновался на дистанции 200 метров. Российский экипаж байдарочников финишировал третьим.

Бронзовую медаль чемпионата Европы завоевал и тираспольский каноист Кирилл Шамшурин. В заезде одиночек на дистанции 1000 метров он попал в тройку лидеров.

Ранее европейское золото для российской сборной завоевал Владислав Чеботарь. Приднестровский каноист выступал со своим многолетним партнером Виктором Мелантьевым на 500-метровке. В финальном заезде его экипаж на семь сотых секунды опередил немецкую лодку и на три десятые – украинских соперников.

Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ проходит в Польше с 3 по 6 июня. Побороться за медали приехали более 600 спортсменов из 35 европейских стран. Форум Старого Света – заключительный международный старт по каноэ-спринту перед олимпийским Токио.

У приднестровских каноистов еще есть шанс пройти отбор на летние Олимпийские игры. Все решится на чемпионате России. Причем в битве за квоту Владислав Чеботарь и Кирилл Шамшурин будут конкурентами.

"На чемпионате России в их дисциплине будет только дистанция C-2 1000 метров. Так что только один из них в составе своих двоек получит право выступить на Олимпиаде в Токио. Дистанцию Александра Дьяченко К-2 200 метров, к сожалению, сняли с программы Олимпиады, поэтому он не сможет выступить на своей коронной дистанции", - прокомментировал олимпийские шансы тираспольских гребцов заслуженный тренер по гребле Вячеслав Соколенко.

Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ пройдет в Москве с 16 по 22 июня.

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