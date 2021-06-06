Молдова – вторая на чемпионате малых стран Европы

ТИРАСПОЛЬ, 6 июня. - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Сборная Молдовы по легкой атлетике завершила выступление на чемпионате малых стран Европы в Сан-Марино. Национальная команда завоевала второе итоговое место, уступив восемь очков сборной Кипра.

"Соревнования были праздником для спортсменов из 15 европейских стран. Впервые в нем участвовала команда Ватикана (вне турнирной таблицы). На открытии присутствовали официальные лица Федерации Олимпийского комитета и Министерства спорта Сан-Марино, президент итальянской федерации и президент европейской ассоциации легкой атлетики", - сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Молдовы.

Чемпионат малых стран Европы проводится третий раз, и столько же Молдова – в числе призеров. У легкоатлетов уже сложился традиционный состав соперников из Северной Македонии, Черногории, Кипра, Люксембурга, стран Кавказа. Несмотря на плотную конкуренцию, 11 молдавских спортсменов принесли сборной медали – в эстафетах, метании копья, прыжках в длину, беге с барьерами.

Лучшим спортсменом соревнований стал копьеметатель Андриан Мардарь. Его результат 84,54 метра легко обеспечил золотую медаль. Второе европейское золото сборной Молдовы принесла бендерчанка Яна Гараева – в беге на 400 метров с барьерами.

"Для меня эти соревнования прошли очень удачно. На финише я вырвала победу у представительницы Кипра - буквально три сотых секунды. Конкуренция сумасшедшая и я довольна, что мне удалось улучшить свой результат на выезде. Мой вид впервые был включен в программу этих соревнований. Теперь буду готовиться к соревнованиям в Турции и на Кипре", - отметила после своей победы Яна Гараева.

© Photo : предоставила Лилия Фиськович Вадим Доскалов, Лилия Фиськович и Алексей Кулиш

Приднестровские легкоатлеты для молдавской сборной завоевали шесть наград. Одна из призеров – Анастасия Сенькив. Она заработала серебро в прыжках в длину. Бендерская спортсменка в европейском форуме среди малых стран участвует второй раз и считает нынешнее выступление личным прорывом.

"Мой результат 5,85 метра. Итог - серебряная медаль и желание поехать еще раз на подобные соревнования. В прошлый раз Чемпионат Европы среди малых стран проходил в Лихтенштейне, я смогла отвоевать всего лишь четвертое место. В этот раз я нацелилась на медаль. Причем вплоть до последней попытки я лидировала, но все же уступила сопернице из Мальты", - рассказала Анастасия Сенькив.

© Photo : предоставила Анастасия Сенькив Приднестровские легкоатлеты в Сан-Марино

Выступление молдавских легкоатлетов специально для Sputnik прокомментировал и главный тренер национальной сборной Молдовы Александр Ганченко.

"В составе команды было восемь мужчин и восемь женщин. Выступило много молодых спортсменов, некоторые дебютировали на этих соревнованиях. Все спортсмены показали свои запланированные результаты в рамках подготовки к командному чемпионату Европы, Балканиаде и другим важным стартам сезона, а также Олимпийским играм", - подытожил Александр Ганченко.

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