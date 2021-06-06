Паралимпиец Дмитрий Лавров: к своей мечте я шел 10 лет

Приднестровский теннисист российской сборной завоевал путевку на Паралимпиаду в Токио. Спортсмен-колясочник рассказал Sputnik о своих результатах и планах.

ТИРАСПОЛЬ, 6 июня. - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Тираспольчанин Дмитрий Лавров выиграл паралимпийскую квоту для сборной России. Спортсмен-колясочник отвоевал единственную путевку в Токио в своем классе на квалификационном международном турнире в Словении. Сразу после выступления на эмоциях Дмитрий признался: "К своей мечте я шел 10 лет".

Все детали своего триумфа паратеннисист раскрыл в аэропорту Любляны – по дороге к новым теннисным свершениям. Пока мастер не ушел в режим "самолет", корреспондент Sputnik Молдова успела задать несколько вопросов.

- Дмитрий, во-первых, поздравляем с победой. А во-вторых, хотим узнать подробности выступления на словенской арене.

- На всех турнирах нужна концентрация. Но когда понимаешь, что едешь только за золотом, другого нельзя, это вдвойне сложнее. Первая встреча с американцем была очень тяжелая. Я выиграл 3:1, хотя по ходу матча проигрывал. Затем швейцарскому сопернику проиграл, потому что еще не почувствовал игру, получился сумбур. У меня всегда так с первыми играми после перелета. Но потом разыгрываюсь. Вышел из группы со второго места.

- Теннисиста из Словакии победили с разногласием рук. Вы - правша, он - левша. Это подсыпало соли?

- Да. У него была очень своеобразная игра. Короткая подача, причем на турнире он был единственный левша. Такие мячи брать сложно, но 3:1 были в мою пользу и финал остался за мной. Но когда в решающей встрече я обыграл молодого и перспективного финского теннисиста, вообще не понимал, что произошло. Это победа.

- На видео, которые вы в соцсетях выкладывали, атмосфера сумасшедшая…

- Конечно. Поддержка моей команды была просто сумасшедшая. Супруга всегда со мной, на всех соревнованиях. Она тоже помогала, подсказывала, а я внимательно слушал ее. Так что мы с ней вместе выиграли эту путевку.

Путевку в прямом смысле слова. Вам вручили огромный билет в Токио. Таких в авиакомпаниях не бывает…

Организаторы очень интересно придумали – они выдали всем победителям турнира пилотные фуражки и путевку на Паралимпиаду в виде посадочного талона. Очень символично получилось.

© Photo : предоставил Дмитрий Лавров Российские паратеннисисты

- Путь к Паралимпиаде длиной в 10 лет – это не только победы. Это преодоление препятствий?

- Конечно. Первое – это тренировочный процесс. К сожалению, в моем классе отсутствуют нормальные спарринг-партнеры. Чтобы держать уровень, нужно 5-6 раз в неделю тренироваться, искать соперников достойного уровня. А если кто-то соглашался, приходилось его под себя переучивать, чтобы он имел представление, как играют колясочники. Плюс многочасовые перелеты постоянные, а это много средств. Приходилось обращаться за помощью. В Тирасполе помогали.

- Но при большом желании и на другой конец света летали?

- Да. Очень запомнилась поездка в Америку. Полет длился 15 часов, пересадка в Стамбуле. Для людей в колясках это физически очень непросто. И как правило, без адаптации мы приезжаем вечером, а на следующий день уже надо стартовать, да еще и показывать результаты.

- Этот пандемийный год преподнес много неприятностей и ковид-позитив в том числе?

- Этот год был очень тяжелым. Я переболел коронавирусом. Полтора месяца лечился в Москве. Потом проходили медицинскую комиссию. Вот этот период я считаю переломным. После этого все же удалось выиграть чемпионат России. Перейти эту ступень было очень сложно. Да и подготовка к мировому квалификационному турниру была короткой. Всего за два месяца нужно было войти в эту пик-форму. Мне это удалось!

- От любителя до олимпийца дойти, когда тебе за тридцать – это ведь нестандартная ситуация…

- А я и не был любителем. На тот момент я был кандидатом в мастера спорта по велоспорту. А это серьезная спортивная закалка. В душе и по уровню я уже был спортсменом. Поэтому, когда я начал заниматься теннисом, понимал, зачем мне это нужно и чего я хочу добиться.

© Photo : предоставил Дмитрий Лавров Дмитрий Лавров с супругой

- До Паралимпиады совсем ничего. Что будете делать в это время?

- До Токио совсем мало времени. Отдохнуть не получится. Вот прямо сейчас мы вылетаем в Россию, где остаемся на сборе в Алексине. Потом вся паралимпийская команда обязательно должна пройти углубленный медосмотр и получить допуск на дальнейшие соревнования.

- До Паралимпиады уместно еще где-то выступать?

- Может, еще будет турнир в Чехии в начале июля. Если получится нас туда командировать, может, еще туда съездим. Это будет хорошая подготовка. Ну а с начала августа уже начинаются сборы для всей команды на Сахалине. Оттуда уже прямиком на Токио держать будем путь.

- Помню, зимой на сборе вы репетировали "Катюшу" в качестве гимна. Теперь другие планы?

- Что касается гимна, все уже знают, что утвердили симфонию Петра Ильича Чайковского. Она будет звучать вместо гимна российской Федерации на Паралимпиаде – для всех победителей и призеров. Форма тоже готова, на сайте официального представителя паралимпийской сборной можно ее увидеть. Ну а выступать будем под флагом Российского паралимпийского комитета.

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