Молдавская сборная обыграла команду из Азербайджана в товарищеском матче

КИШИНЕВ, 6 июн - Sputnik. Сборная Молдовы по футболу выиграла в товарищеском матче у команды Азербайджана.
Игра прошла в Кишиневе на стадионе "Зимбру" и завершилась со счетом 1:0.
Голами у хозяев отличились Виталий Дамашкан на 8-й минуте встречи.
Молдавские и азербайджанские игроки ранее пересекались на поле десять раз. Две из этих игр были во время отбора на мировое первенство. Трижды Молдова одержала победу, два раза - проиграла. Еще пять игр завершились ничейным счетом. Общий счет по забитым мячам - 8:6 в пользу наших спортсменов.
Напомним, ранее молдавские футболисты провели в Германии матч со сборной Турции. Игра прошла в рамках подготовки турецких спортсменов к предстоящему чемпионату Европы, который стартует 11 июня. Тогда молдавские "сборники" проиграли со счетом 2:0.
Молдавской команде же предстоит продолжить выступление в отборочном этапе на чемпионат мира. Ближайшие матчи команды в этом турнире состоятся в сентябре.
- 1 сентября Молдова – Австрия;
- 4 сентября Шотландия – Молдова;
- 7 сентября Фарерские острова – Молдова.
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