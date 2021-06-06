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Товарищеский матч сборных Молдовы и Азербайджана по футболу

Молдавская сборная обыграла команду из Азербайджана в товарищеском матче

© Photo : MOLDOVAN FOOTBALL FEDERATION
Спорт
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Тема:
Будни молдавского футбола (142)
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Sputnik Молдова
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Первыми счет в игре открыли хозяева в первой десятиминутке состязания. Далее это преимущество удалось удержать.

КИШИНЕВ, 6 июн - Sputnik. Сборная Молдовы по футболу выиграла в товарищеском матче у команды Азербайджана. 

Игра прошла в Кишиневе на стадионе "Зимбру" и завершилась со счетом 1:0.

Товарищеский матч сборных Молдовы и Азербайджана по футболу
© Photo : MOLDOVAN FOOTBALL FEDERATION
Товарищеский матч сборных Молдовы и Азербайджана по футболу

Голами у хозяев отличились Виталий Дамашкан на 8-й минуте встречи. 

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Молдавские и азербайджанские игроки ранее пересекались на поле десять раз. Две из этих игр были во время отбора на мировое первенство. Трижды Молдова одержала победу, два раза - проиграла. Еще пять игр завершились ничейным счетом. Общий счет по забитым мячам - 8:6 в пользу наших спортсменов. 

Напомним, ранее молдавские футболисты провели в Германии матч со сборной Турции. Игра прошла в рамках подготовки турецких спортсменов к предстоящему чемпионату Европы, который стартует 11 июня. Тогда молдавские "сборники" проиграли со счетом 2:0. 

Молдавской команде же предстоит продолжить выступление в отборочном этапе на чемпионат мира. Ближайшие матчи команды в этом турнире состоятся в сентябре. 

  • 1 сентября Молдова – Австрия;
  • 4 сентября Шотландия – Молдова;
  • 7 сентября Фарерские острова – Молдова.

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Тема:
Будни молдавского футбола (142)

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