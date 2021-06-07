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Футбол

Завершился чемпионат Молдовы по женскому футболу

© Sputnik / Mihai Caraus
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20210607/35022467/zavershilsya-chempionat-moldovy-po-zhenskomu-futbolu.html

Чемпионами Молдовы стали спортсменки новоаненского клуба Agarista, на втором месте — клуб Noroc из Ниморен.

КИШИНЕВ, 7 июн — Sputnik. В завершающем матче чемпионата Молдовы по женскому футболу команда Noroc из Ниморен завоевала вице-чемпионский титул.

Финал Кубка Молдовы по футболу 2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Фото: самые яркие моменты финала Кубка Молдовы по футболу
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В последнем этапе чемпионата команда из Ниморен выиграла решающий выездной матч с "Бельчанкой" со счетом 2:0.

Победителем турнира стала команда Agarista из Новых Анен, бронзовую медаль турнира завоевали кагульчанки из команды Maksimum после победы над Nistru-GTC со счетом 3:0.

Кагульской команде также предстоит сразиться в финале Кубка Молдовы с клубом Nasrta-ȘS из Дрэсличень, игра состоится 10 июня на стадионе "Зимбру" в Кишиневе.

Лучшим бомбардиром сезона с 14 голами признана Алина Кирика, которая забила шесть голов в составе команды Agarista в матче с Narta-ȘS.

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Теги:
футбол

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