Тарновский, украинец молдавской сборной: политика – враг спорта

Каноист Сергей Тарновский родился во Львове, живет в Кишиневе, собирается в Токио. В интервью Sputnik Молдова спортсмен рассказал, с чем связаны его гребные "странности" и куда приводит олимпийская цель.

ТИРАСПОЛЬ, 10 июня. - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Каноист Сергей Тарновский здорово нашумел в мире гребного спорта. В свои 23 он успел стать чемпионом Юношеских игр в Нанкине, лишиться олимпийской бронзы в Рио из-за провального допинг-теста и завоевать еще одну квоту для Молдовы. За семь лет Тарновский трижды поменял тренеров и сменил одну страну. Из последних достижений украино-молдавского каноиста (как он сам себя называет) – три медали Кубка мира и одна награда отлива "европейского". После "серебряного" заезда в Польше на чемпионате Европы Сергей Тарновский дал откровенное интервью.

© Photo : предоставил Сергей Тарновский На чемпионате Европы в Польше

- Сергей, Google считает вас украинским и молдавским гребцом. А вы как себя ощущаете?

- В первую очередь я украинец, так как большую часть жизни я прожил там. Во Львове – все близкие мне люди. Но также я считаю, что я и молдавский каноист – уже семь лет в Кишиневе. Я рад, когда на соревнованиях поднимают молдавский флаг на награждении. Но и украинскую страницу в карьере не отнять, так что можно сказать, я – украино-молдавский гребец.

- Украинец, который выступает за сборную Молдовы. Не бывает внутреннего конфликта?

- Наоборот. Я с ребятами из украинской команды общаюсь всегда. В этом плане все нормально.

© Photo : предоставил Сергей Тарновский Европейский пьедестал

- С вашим уходом гребля Украины обеднела в результатах?

- Я вам скажу, что в украинской команде всегда были и будут сильные гребцы, конкурентоспособные, с большим потенциалом, потому что страна большая. Даже если кто-то и переехал в другие сборные, то лидеры остались. Уходят те, кому не дают реализоваться. А первые номера все на своих местах остаются.

- А вам зачем нужно было менять страну, сборную?

- Я молодой еще был. Я в юниорском возрасте, брат Олег в команде до 23 лет. По молодежи у него уже были медали, но не получалось реализоваться. Например, ты можешь отобраться на соревнования, но тебя не возьмут по каким-то своим внутренним причинам: друг – не друг. Несправедливость, понимаете? Но сейчас уже в Украине ситуация лучше.

- Мешало кумовство?

- Да. Но мы же понимаем, что это везде бывает. Не только в Украине.

- Чем украинская гребля отличается от молдавской?

- Если брать в глобальном отношении, думаю, так сложилось с советских времен, что все работают примерно по одной схеме. Технические элементы у каждого спортсмена свои. Ну и плюс еще каждый тренер пытается что-то свое внести в тренировочный процесс. У каждого уже индивидуальное видение.

Квота и забота

- Ваш тренер Николай Журавский ни много ни мало – глава национального олимпийского комитета Молдовы. Занятой человек, часто с ним тренируетесь?

- Скажу, что он находит время, чтобы потренировать нас с братом. Ему еще интересно это, все же двукратный чемпион Олимпийских игр. Это он проводил с нами подготовку к отборочных турнирам в Токио. Он хочет для страны самого лучшего результата на Олимпиаде.

- Как тренер отреагировал на ваше выступление в Барнауле, когда отвоевали путевку для Молдовы?

- Он позвонил мне по телефону и поздравил с победой и олимпийской квотой. Николай Афанасьевич очень переживал за этот старт. Это же был последний шанс отобраться в Токио. Спасибо за его поддержку.

- А кто же поддерживал на Кубке мира?

- На соревнования в Барнаул поехали только я с братом. Олег там был моим тренером и поддержкой. Он бежал за мной всю эту дистанцию и кричал, чтобы я терпел до конца и не сдавался. Это очень сильно мне помогло, если бы не плечо брата на соревнованиях, все могло быть по-другому. После финиша у него были слезы радости. Спасибо за все.

- Было время в вашей карьере, когда самому приходилось вести тренировочный процесс?

- Точно. После Олимпиады в Бразилии у меня не было тренера, я готовился самостоятельно. Спрашивал советов у знакомых, у папы – все же у него огромный опыт в гребле. Благодаря этому в 2020 году я даже смог выиграть Кубок мира в Сегеде. Вообще, мы с Олегом стараемся сами разбираться в тренерской работе, это лишним никогда не будет. Надо знать методику тренировок, чтобы лучше работать, воспринимать информацию и анализировать результаты.

© Photo : предоставил Сергей Тарновский На Кубке мира в Барнауле

С-2 – братский экипаж

- Серебро на Кубке мира в Барнауле вы завоевали в экипаже со своим братом. Он для вас – главный партнер?

- Он очень сильный и талантливый спортсмен, участник Олимпийских игр, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира и Европы. Мы с ним в одной лодке на международных стартах, и довольно успешно. Выиграли Кубок мира в 2016 году, в этом году – серебро. Дистанция 500 метров была олимпийской до 2008 года, а с 2024-го вернется в олимпийскую программу. Будем ее на Париж готовить вместе.

- Семейный экипаж – это кровная слаженность уже?

- Да. В одной лодке с братом проще грести. Так проще находить общий язык. Мы не ссоримся никогда, даже если возникают конфликты в процессе тренировок. В семейном экипаже легче найти общий язык.

- Как у вас в братской двойке распределяются силы?

- Кому как удобнее. Я правый, сижу в лодке сзади. Просто у Олега больше опыта загребать первым номером. Ну и он старше.

© Photo : предоставил Сергей Тарновский Семейный пьедестал

- Первые серьезные достижения тоже переживали вместе?

- На чемпионате мира в Милане успех был неожиданным. Я финишировал третьим на стайерской дистанции, а брат стал вторым в спринте. Это были наши первые серьезные медали.

- Чувство воды – это у вас тоже семейное?

- Это очень важное определение в нашем виде спорта, который у нас является семейным. Это помогает распределять силы грамотно, работать с умом.

- Какую скорость развивает ваша лодка?

- Максимально, наверное, 20 километров в час в среднем. Это мой диапазон. За месяц в подготовительный период я проходу на тренировках около 500 километров.

© Photo : предоставил Сергей Тарновский Гонка на Кубке мира

Кишиневские заметки

- Как вам жизнь в Кишиневе?

- Красивый город, парки, есть где прогуляться. Мы живем на съемной квартире. В целом скажу, что с 2014 года, когда мы сюда переехали, многое поменялось. Сам город как-то походить стал на европейский. Преображение налицо.

- В плане языка нет проблем, говорите по-русски со своим украинским акцентом?

- Да. Вообще нет проблем. Люди часто подстраиваются под мой русский.

- Вы еще и кишиневский студент?

- У меня уже есть одно высшее образование – я окончил Тернопольский национальный экономический университет, специальность – международная экономика. А сейчас учусь по специальности "тренер". Три года отучился, уже магистратура.

- Выходит, что именно в Молдове вы пошли в гору?

- Потому что я переехал сюда еще в юниорском возрасте. А сейчас вырос. А вообще, мы с братом в Молдове начали работать сильнее, чтобы наш переход в другую страну не был бессмысленным. Хотим доказать, что мы сильные спортсмены.

- Так какой ваш любимый город?

- Признаюсь – Львов!

© Photo : предоставил Сергей Тарновский На старте

Финальный спринт

- Рио. Допинг. Дисквалификация. Ваш комментарий.

- Тут мои комментарии ни к чему. Финал моего олимпийского выступления – конфискованная медаль и четыре года дисквалификации…

- Что бы вы назвали врагом спорта?

- В современном спорте враг – это политика.

- Каков настрой перед Олимпиадой?

- Самый оптимистичный. Еще больше энтузиазма и полной отдачи. Надо работать над ошибками и подчеркивать сильные стороны.

- Что важнее гребли?

- Самое важное для меня – это семья. А все остальное – на втором плане.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova