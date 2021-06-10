Генсек молдавского НОК вошел в состав Европейского олимпийского комитета

Теперь в составе исполнительного комитета европейской олимпийской организации будет также специалист из Молдовы.

КИШИНЕВ, 10 июн - Sputnik. Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета (НОК) Молдовы Кристина Васильянова вошла в состав исполкома Европейского олимпийского комитета (ЕОК).

ЕОК избрал своего нового председателя и состав Исполнительного комитета на Генеральном форуме, который в настоящее время проходит в Афинах. Новым президентом организации стал Спирос Капралос из Греции. НОК Молдовы представил кандидатуру генсека Кристины Васильяновой на должность члена Исполкома ЕОК.

"Молдавский олимпийский комитет с гордостью сообщает, что наш кандидат набрала необходимое количество голосов, что обеспечило ей доступ в Исполнительный комитет Европейского олимпийского комитета", – говорится в заявлении комитета.

В состав Исполнительного комитета ЕОК входят представители 12 государств.

"Мы искренне поздравляем Кристину Васильянову с занятием этой ответственной должности в руководящем органе и желаем ей больших успехов в работе по развитию спорта на европейском уровне", – отметили в НОК Молдовы.

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