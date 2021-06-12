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Парусная регата

В День России в Кишиневе прошла парусная регата

© Sputnik / Mihai Caraus
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20210612/35099756/v-den-rossii-v-kishineve-proshla-parusnaya-regata.html

В честь государственного праздника Российской Федерации в Кишиневе были организованы праздничные мероприятия, одними из самых зрелищных стали гонки под парусами.

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. В День России в кишиневском парке "Валя Морилор" прошла парусная регата, организованная Национальной федерацией спортивного яхтинга при поддержке представительства Россотрудничества в Молдове.

Парусная регата
© Sputnik / Mihai Caraus
Парусная регата

Регата стала частью насыщенного культурно-развлекательного мероприятия, посвященного празднованию главного государственного праздника Российской Федерации в Молдове. Несколько десятков яхт специально были привезены в "Валя Морилор" с базы в Гидигиче.

Парусная регата
© Sputnik / Mihai Caraus
Парусная регата

На воде паркового озера состоялось около десяти гонок, в которых приняли участие юные и взрослые яхтсмены на спортивных парусных снарядах разных классов — от подросткового "Оптимиста" до профессионального Race Board.

Парусная регата
© Sputnik / Mihai Caraus
Парусная регата

Непосвященным зрителям было бы довольно сложно оценить перипетии гонок, но разобраться в происходящем помогли выступившие спортивными комментаторами президент молдавской Федерации спортивного яхтинга Александр Денисюк и известный телеведущий Дмитрий Спиваков.

В Кишиневе отметили День России
© Sputnik / Mihai Caraus
В Кишиневе отметили День России

Праздничное мероприятие в "Валя Морилор" посетили посол Российской Федерации в Молдове Олег Васнецов, глава Русского дома в Кишиневе Андрей Муравьев, председатель Партии социалистов РМ Игорь Додон, директор Бюро межэтнических отношений Елена Белякова.

Oleg Vasnețov
© Sputnik / Mihai Caraus
Посол России в Молдове Олег Васнецов

"На мой взгляд, парусная регата стала весьма впечатляющим зрелищем, и я очень рад, что она прошла в этом прекрасном кишиневском парке именно в день главного государственного праздника России", – сказал Васнецов.

Награды для победителей парусной регаты
© Sputnik / Mihai Caraus
Награды для победителей парусной регаты

Ну а заслуженные награды победители гонок под парусом получили из рук главы представительства Россотрудничества в Молдове Андрея Муравьева.

  • Награждение победителей парусной регаты, прошедшей в День России в Кишиневе
    Награждение победителей парусной регаты, прошедшей в День России в Кишиневе
    © Sputnik / Mihai Caraus
  • Награждение победителей парусной регаты, прошедшей в День России в Кишиневе
    Награждение победителей парусной регаты, прошедшей в День России в Кишиневе
    © Sputnik / Mihai Caraus
  • Награды для победителей парусной регаты
    Награды для победителей парусной регаты
    © Sputnik / Mihai Caraus
  • Награждение победителей парусной регаты, прошедшей в День России в Кишиневе
    Награждение победителей парусной регаты, прошедшей в День России в Кишиневе
    © Sputnik / Mihai Caraus
  • Награждение победителей парусной регаты, прошедшей в День России в Кишиневе
    Награждение победителей парусной регаты, прошедшей в День России в Кишиневе
    © Sputnik / Mihai Caraus
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© Sputnik / Mihai Caraus
Награждение победителей парусной регаты, прошедшей в День России в Кишиневе

"Регата подарила нам яркие эмоции, но главные чувства, которые мы испытываем, отмечая День России в Кишиневе, — братские. Этот праздник наглядно демонстрирует близкую, историческую дружбы двух стран, Молдовы и России", – заявил Муравьев.

Награждение победителей парусной регаты, прошедшей в День России в Кишиневе
© Sputnik / Mihai Caraus
Награждение победителей парусной регаты, прошедшей в День России в Кишиневе

День России в Молдове также украсили выступления нескольких детских творческих коллективов. Кроме того, в этот день состоялась премьера песни "Люблю тебя, Россия", написанная заслуженным артистом Молдовы Александром Вдовиченко специально к празднику.

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