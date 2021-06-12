В День России в Кишиневе прошла парусная регата

В честь государственного праздника Российской Федерации в Кишиневе были организованы праздничные мероприятия, одними из самых зрелищных стали гонки под парусами.

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. В День России в кишиневском парке "Валя Морилор" прошла парусная регата, организованная Национальной федерацией спортивного яхтинга при поддержке представительства Россотрудничества в Молдове.

© Sputnik / Mihai Caraus Парусная регата

Регата стала частью насыщенного культурно-развлекательного мероприятия, посвященного празднованию главного государственного праздника Российской Федерации в Молдове. Несколько десятков яхт специально были привезены в "Валя Морилор" с базы в Гидигиче.

© Sputnik / Mihai Caraus Парусная регата

На воде паркового озера состоялось около десяти гонок, в которых приняли участие юные и взрослые яхтсмены на спортивных парусных снарядах разных классов — от подросткового "Оптимиста" до профессионального Race Board.

© Sputnik / Mihai Caraus Парусная регата

Непосвященным зрителям было бы довольно сложно оценить перипетии гонок, но разобраться в происходящем помогли выступившие спортивными комментаторами президент молдавской Федерации спортивного яхтинга Александр Денисюк и известный телеведущий Дмитрий Спиваков.

© Sputnik / Mihai Caraus В Кишиневе отметили День России

Праздничное мероприятие в "Валя Морилор" посетили посол Российской Федерации в Молдове Олег Васнецов, глава Русского дома в Кишиневе Андрей Муравьев, председатель Партии социалистов РМ Игорь Додон, директор Бюро межэтнических отношений Елена Белякова.

© Sputnik / Mihai Caraus Посол России в Молдове Олег Васнецов

"На мой взгляд, парусная регата стала весьма впечатляющим зрелищем, и я очень рад, что она прошла в этом прекрасном кишиневском парке именно в день главного государственного праздника России", – сказал Васнецов.

© Sputnik / Mihai Caraus Награды для победителей парусной регаты

Ну а заслуженные награды победители гонок под парусом получили из рук главы представительства Россотрудничества в Молдове Андрея Муравьева.

Награждение победителей парусной регаты, прошедшей в День России в Кишиневе © Sputnik / Mihai Caraus

Награждение победителей парусной регаты, прошедшей в День России в Кишиневе © Sputnik / Mihai Caraus

Награды для победителей парусной регаты © Sputnik / Mihai Caraus

Награждение победителей парусной регаты, прошедшей в День России в Кишиневе © Sputnik / Mihai Caraus

Награждение победителей парусной регаты, прошедшей в День России в Кишиневе © Sputnik / Mihai Caraus 1 / 5 © Sputnik / Mihai Caraus Награждение победителей парусной регаты, прошедшей в День России в Кишиневе

"Регата подарила нам яркие эмоции, но главные чувства, которые мы испытываем, отмечая День России в Кишиневе, — братские. Этот праздник наглядно демонстрирует близкую, историческую дружбы двух стран, Молдовы и России", – заявил Муравьев.

© Sputnik / Mihai Caraus Награждение победителей парусной регаты, прошедшей в День России в Кишиневе

День России в Молдове также украсили выступления нескольких детских творческих коллективов. Кроме того, в этот день состоялась премьера песни "Люблю тебя, Россия", написанная заслуженным артистом Молдовы Александром Вдовиченко специально к празднику.

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