В День России в Кишиневе прошла парусная регата

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. В День России в кишиневском парке "Валя Морилор" прошла парусная регата, организованная Национальной федерацией спортивного яхтинга при поддержке представительства Россотрудничества в Молдове.
Регата стала частью насыщенного культурно-развлекательного мероприятия, посвященного празднованию главного государственного праздника Российской Федерации в Молдове. Несколько десятков яхт специально были привезены в "Валя Морилор" с базы в Гидигиче.
На воде паркового озера состоялось около десяти гонок, в которых приняли участие юные и взрослые яхтсмены на спортивных парусных снарядах разных классов — от подросткового "Оптимиста" до профессионального Race Board.
Непосвященным зрителям было бы довольно сложно оценить перипетии гонок, но разобраться в происходящем помогли выступившие спортивными комментаторами президент молдавской Федерации спортивного яхтинга Александр Денисюк и известный телеведущий Дмитрий Спиваков.
Праздничное мероприятие в "Валя Морилор" посетили посол Российской Федерации в Молдове Олег Васнецов, глава Русского дома в Кишиневе Андрей Муравьев, председатель Партии социалистов РМ Игорь Додон, директор Бюро межэтнических отношений Елена Белякова.
"На мой взгляд, парусная регата стала весьма впечатляющим зрелищем, и я очень рад, что она прошла в этом прекрасном кишиневском парке именно в день главного государственного праздника России", – сказал Васнецов.
Ну а заслуженные награды победители гонок под парусом получили из рук главы представительства Россотрудничества в Молдове Андрея Муравьева.
- Награждение победителей парусной регаты, прошедшей в День России в Кишиневе© Sputnik / Mihai Caraus
- Награждение победителей парусной регаты, прошедшей в День России в Кишиневе© Sputnik / Mihai Caraus
- Награды для победителей парусной регаты© Sputnik / Mihai Caraus
- Награждение победителей парусной регаты, прошедшей в День России в Кишиневе© Sputnik / Mihai Caraus
- Награждение победителей парусной регаты, прошедшей в День России в Кишиневе© Sputnik / Mihai Caraus
"Регата подарила нам яркие эмоции, но главные чувства, которые мы испытываем, отмечая День России в Кишиневе, — братские. Этот праздник наглядно демонстрирует близкую, историческую дружбы двух стран, Молдовы и России", – заявил Муравьев.
День России в Молдове также украсили выступления нескольких детских творческих коллективов. Кроме того, в этот день состоялась премьера песни "Люблю тебя, Россия", написанная заслуженным артистом Молдовы Александром Вдовиченко специально к празднику.
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