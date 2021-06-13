Новый футбольный сезон в Молдове: трансферное окно, число команд и суперкубок

В руководстве Молдавской федерации футбола приняли ряд решений, которые касаются предстоящего национального чемпионата и розыгрыша суперкубка.

КИШИНЕВ, 13 июн - Sputnik. Состоялось заседание исполкома Молдавской федерации футбола (МФФ), где обсудили главные вопросы предстоящего сезона местного чемпионата и приняли ряд важных решений.

Вопросы чемпионата

Утвержден список футбольных команд для участия в Национальной дивизии. Речь идет о 8 клубах: "Шериф", "Петрокуб", "Милсами", "Сфынтул Георге", "Динамо-Авто", "Флорешть", "Зимбру" и "Бэлць".

"Сперанца" из Ниспорен, согласно принятому решению, официально исключена из числа аффилированных членов МФФ.

Новый сезон стартует 1 июля.

Летнее трансферное окно сезона 2021-2022 для местных клубов будет открыто с 14 июня (00.00) по 3 сентября включительно (23.59). Зимнее окно - с 24 февраля по 23 марта 2022 года.

Суперкубок

Кроме того, утверждена и дата проведения матча за суперкубок Молдовы между "Шерифом" и "Сфынтул Георге". Встреча состоится 26 июня в Бельцах на городском стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 20.00.

Ранее ФК "Шериф" стал победителем молдавского чемпионата по футболу, а ФК "Сфынтул Георге" впервые в истории выиграл Кубок Молдовы.

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