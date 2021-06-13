10:44 13 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.52
  • USD17.69
  • RUB0.25
  • RON4.37
  • UAH0.65
Поиск
Финал Кубка Молдовы по футболу 2021

Новый футбольный сезон в Молдове: трансферное окно, число команд и суперкубок

© Sputnik / Mihai Caraus
Спорт
Получить короткую ссылку
Тема:
Будни молдавского футбола (143)
43 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/05/1f/34937598.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20210613/35099938/novyy-futbolnyy-sezon-v-moldove-transfernoe-okno-chislo-komand-i-igry-kubka.html

В руководстве Молдавской федерации футбола приняли ряд решений, которые касаются предстоящего национального чемпионата и розыгрыша суперкубка.

КИШИНЕВ, 13 июн - Sputnik. Состоялось заседание исполкома Молдавской федерации футбола (МФФ), где обсудили главные вопросы предстоящего сезона местного чемпионата и приняли ряд важных решений.

Вопросы чемпионата

Утвержден список футбольных команд для участия в Национальной дивизии. Речь идет о 8 клубах: "Шериф", "Петрокуб", "Милсами", "Сфынтул Георге", "Динамо-Авто", "Флорешть", "Зимбру" и "Бэлць".

Сфынтул Георге выиграл Кубок Молдовы по футболу
© Sputnik / Mihai Caraus
ФК "Сфынтул Георге" впервые в истории завоевал Кубок Молдовы

"Сперанца" из Ниспорен, согласно принятому решению, официально исключена из числа аффилированных членов МФФ.

Новый сезон стартует 1 июля. 

Летнее трансферное окно сезона 2021-2022 для местных клубов будет открыто с 14 июня (00.00) по 3 сентября включительно (23.59). Зимнее окно - с 24 февраля по 23 марта 2022 года.

Суперкубок

Кроме того, утверждена и дата проведения матча за суперкубок Молдовы между "Шерифом" и "Сфынтул Георге". Встреча состоится 26 июня в Бельцах на городском стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 20.00.

Ранее ФК "Шериф" стал победителем молдавского чемпионата по футболу, а ФК "Сфынтул Георге" впервые в истории выиграл Кубок Молдовы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Будни молдавского футбола (143)

По теме

Фото: самые яркие моменты финала Кубка Молдовы по футболу
Завершился чемпионат Молдовы по женскому футболу
Чемпионат Европы по футболу - 2020: группы и календарь матчей

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Празднование Дня России в Кишиневе
Фото: День России в Кишиневе – белые паруса и фотовыставка
Путин вручил награды лауреатам госпремии
Видео: президент РФ в День России вручил награды лауреатам госпремии
Чемпионат Европы по футболу
Чемпионат Европы по футболу - 2020: группы и календарь матчей

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться