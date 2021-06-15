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Футбол

Молдавские футбольные команды узнали своих соперников в еврокубках

© Sputnik / Mihai Caraus
Спорт
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Тема:
Будни молдавского футбола (144)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20210615/35125898/moladvskie-futbolnye-kluby-uznali-svoikh-sopernikov-v-evrokubkakh.html

В квалификации нового сезона еврокубков Молдову представят четыре команды. Победитель молдавского чемпиона ФК "Шериф" выступил в отборе Лиги чемпионов, другие три команды - в отборе Лиги конференций.

КИШИНЕВ, 15 июн - Sputnik. В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов, а также квалификации Лиги конфедераций. 

В Лиге чемпионов УЕФА 2021-2022 Молдову будет представлять тираспольский ФК "Шериф". По итогам жеребьевки команде достались чемпионы албанской высшей лиги ФК "Теута". 

Сфынтул Георге выиграл Кубок Молдовы по футболу
© Sputnik / Mihai Caraus
ФК "Сфынтул Георге" впервые в истории завоевал Кубок Молдовы

Матчи состоятся в начале и середине июля. Первая игра на выезде состоится 6 или 7 июля, вторая будет уже дома и пройдет 13 или 14 июля.

Еще три молдавских клуба прошли в турнир УЕФА более низкого ранга - Лигу конференций. ФК "Петрокуб" из Хынчешт поборется с македонским клубом "Силекс". Первая встреча будет на выезде, вторая - дома. Последнее достижение соперников Хынчештской команды - девятое место в местном чемпионате.

Оргеевскому "Милсами" выпал боснийский клуб "Сараево", серебряный призер последнего сезона местной лиги. Первая игра состоится дома, ответная - на выезде. 

Еще одна молдавская команда "Сфынтул Георге" встретится в квалификации турнира с ФК "Партизани", бронзовыми призерами чемпионата Албании. Молдавские футболисты сначала сыграют дома, а во второй игре - на выезде.

Матчи квалификации Лиги конференций пройдут 8 и 15 июня. 

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Тема:
Будни молдавского футбола (144)

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