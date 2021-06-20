Стартовал Кубок Молдовы по любительскому футболу

После годичного перерыва футболисты-любители со всей Молдовы разыграют путевку на Кубок регионов УЕФА 2022 года.

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. В воскресенье состоятся первые матчи Кубка Молдовы по любительскому футболу между районными и муниципальными спортивными ассоциациями в сезоне 2021-2022 года.

В соревнованиях участвует 31 футбольная ассоциация. На предварительном этапе они были разделены на 8 групп по географическим зонам.

В рамках турнира первые игры пройдут 20 мая в Тирасполе, Чимишлии, Калараше, Кагуле, Сороке, Глодянах, Корбу и Бируинце. Большинство матчей начнутся в 18.00

Команды, занявшие первое и второе места в каждой группе, выходят в плей-офф, который состоится в следующем году. Обладатель Кубка Молдовы по любительскому футболу будет представлять нашу страну на Кубке регионов УЕФА в 2022 году.

Последним обладателем Кубка Молдовы по любительскому футболу стала футбольная ассоциации Яловенского района, которая в сезоне 2018-2019 годов в финале победила команду Сорок со счетом 3:2. Турнир сезона 2019-2020 года был отменен из-за пандемии COVID-19.

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