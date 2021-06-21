Молдавские легкоатлеты – во второй европейской лиге

Национальная сборная по легкой атлетике завершила выступление в тройке лидеров на командном чемпионате Европы, который проходил на Кипре.

ТИРАСПОЛЬ, 21 июн - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Сборная Молдовы по легкой атлетике завоевала третье место на командном чемпионате Европы на Кипре. В тройке лучших национальная команда уступила атлетам из Сербии и Кипра, но вместе с ними пробилась во вторую европейскую лигу.

"Командный чемпионат Европы проводится в трех лигах. Коллективы распределяются по силе участников. Конечно, страны в этом топе из года в год меняются. Но вся суть этого соревнования состоит в том, что первые три сборные из одной лиги переходят в другую. Вот мы были в самой слабой и вышли на ступень выше. В следующем году сможем побороться за самую сильную лигу", - объясняет бендерчанка Анастасия Сенькив.

Она выступала на европейской арене в двух прыжковых дисциплинах. Лучший результат приднестровская легкоатлетка показала в тройном прыжке - 13,33 метра - и завоевала еще одно европейское золото.

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"Для меня это очень серьезный результат. Цифры порадовали и нашего тренера. Это серьезные старты. Даже дисциплина на соревнованиях о многом говорит. Там не расслабиться. Все строго. Даже сфотографироваться не разрешали на стадионе. Поэтому фото особо нет с Кипра у нас", - сообщает подробности победительница командного чемпионата Европы.

Всего молдавские атлеты завоевали 13 медалей разного достоинства. Среди чемпионов – метатель диска Александр Емельянов (56,41 метра), метатели молота Сергей Маргиев (74,49 метра) и Залина Петривская (70,33 метра); копьеметатель Андриан Мардарь (82,57 метра) и бегунья Лилия Фиськович, занявшая первое место в беге на 5000 метров (16 минут 43,15 секунды). Причем для участницы Олимпиады в Токио этот старт вовсе не подготовка к Играм.

"Это вообще не мои "коронные" дистанции. Я весь специализируюсь на классическом марафоне. А тут трудно очень, потому что совсем другая тактика, другие скорости. Но мне удалось принесли победу команде на 5000 метров и еще одну медаль – бронзовую – в беге на 3000 метров", - подчеркнула звезда молдавской сборной Фиськович.

© Photo : предоставила Лилия Фиськович Лилия Фиськович

На этой неделе молдавским легкоатлетам предстоит новое испытание – чемпионат балканских стран среди взрослых. В Сербию на "Балканиаду" национальная сборная во главе с Александром Ганченко отправится 24 июня.

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