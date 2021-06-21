Российский гребец Чеботарь: все началось в Тирасполе

Каноист Владислав Чеботарь, завоевавший квоту на Олимпийские игры - 2020 для сборной России, прокомментировал Sputnik самое важное событие в своей спортивной карьере.

ТИРАСПОЛЬ, 21 июн – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Тираспольчанин Владислав Чеботарь, выступающий сейчас за сборную РФ, стал чемпионом России в составе каноэ-двойки на дистанции 1000 метров и тем самым реализовал свой последний олимпийский шанс. На Игры в Токио гребец поедет вместе со своим проверенным товарищем по экипажу Виктором Мелантьевым.

"Для меня важно представлять и отстаивать честь Российской Федерации, а также малой родины – Приднестровья", – говорит Чеботарь.

Он один из тех гениев приднестровского спорта, которым удалось попасть в российскую команду. Воспитанник тираспольской школы в основном составе сборной РФ выступает последние 6 лет. Но всегда помнит о своем старте в Тирасполе.

"Все началось в Тирасполе. Когда мне было 11 лет, мама отвела меня на гребную базу. Я слишком много времени уделял компьютерным играм и нужно было что-то с этим делать. В нашем регионе очень крепкие и целеустремленные ребята. А еще хороший штат специалистов, который быстро растит амбициозных гребцов. Поэтому многие, как и я, попадают в российскую команду", – подчеркивает каноист.

© Photo : предоставил Владислав Чеботарь Владислав Чеботарь и Виктор Мелантьев

Он также прокомментировал конкуренцию в российской сборной со своим земляком Кириллом Шамшуриным. На чемпионате России в заезде каноэ-двоек было два тираспольчанина и только одна олимпийская квота.

"А знаете, соперничество на водных дорожках никак не отражается на наших личных отношениях на суше. Мы с Кириллом хорошо общаемся. Он очень сильный спортсмен, и соперничать с ним непросто. Но в этот раз все сложилось в мою пользу. Отличный заезд получился, борьба была от самого старта и до финиша. Преимущество нашей лодки составило 0.167 секунды", – вспоминает Чеботарь.

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Напоследок каноист олимпийской сборной России говорит об особых условиях в Токио для своей команды и страны.

"На Олимпиаде будем выступать под нейтральным флагом, и это, конечно, печально. Но что сделаешь, таковы реалии сегодняшнего дня. Всем, кто болеет и поддерживает меня, скажу точно: обещаю сделать все, что в моих силах!" - подытожил приднестровский гребец российской сборной.

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