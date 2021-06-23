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Презентация форма сборной Молдовы для Олимпиады в Токио

Фото: сборная Молдовы представила форму для Олимпиады в Токио

© Sputnik / Mihai Caraus
Спорт
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https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/17/35229384.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20210623/35227542/moldova-predstavila-formu-dlya-olimpiada-v-tokyo.html

Более десятка молдавских спортсменов представят республику на летних Международных играх в Токио. Для выступления команды подготовили специальную экипировку.

КИШИНЕВ, 23 июн – Sputnik. Национальный олимпийский комитет (НОК) Молдовы представил форму сборной республики для участия в Олимпийских играх 2020 в Токио. 

Презентация форма сборной Молдовы для Олимпиады в Токио
© Sputnik / Mihai Caraus
Презентация форма сборной Молдовы для Олимпиады в Токио

Презентация прошла в Международный олимпийский день за 30 дней до старта соревнований в японской столице, где выступят спортсмены из более чем 200 стран. В официальной церемонии приняли участие олимпийские чемпионы нашей страны: Лариса Попова, Олег Молдован и Сергей Мурейко, а также молдавские спортсмены, прошедшие квалификацию в Токио.

Экипировка состоит из трех наборов: повседневной формы, спортивной для состязаний и парадной. Повседневная одежда представляет из себя темный низ и белый верх с элементами национального костюма, парадная форма – это классический черный костюм с накидкой на плечи в цветах молдавского флага. Спортивная форма выполнена также с темным низом, а верх – бирюзовый. 

Презентация форма сборной Молдовы для Олимпиады в Токио
© Sputnik / Mihai Caraus
Презентация форма сборной Молдовы для Олимпиады в Токио
"Надеюсь, что мы как можно скорее избавимся от трудностей, которые сейчас везде. Жду, что мы будем радоваться результатам наших спортсменов. Мы уже приблизились к олимпийским играм. Не думаю, что есть хоть кто-то безразличный к результатам команды", – заявил в ходе презентации глава НОК Николай Журавский. 
Презентация форма сборной Молдовы для Олимпиады в Токио
© Sputnik / Mihai Caraus
Презентация форма сборной Молдовы для Олимпиады в Токио

Форму сборной Молдовы утвердили в НОК. Именно в этой форме они выйдут с флагом Молдовы на открытии и закрытии Игр в японской столице.

Перед гостями также выступил посол Японии в Молдове Катаяма Йошихиро. 

"Рад, что меня пригласили в это прекрасное место, на эту приятную церемонию. Остается ровно 30 дней до Олимпиады и Паралимпиады. Хочу сказать, что в Токио сейчас все к этому готовятся очень серьезно. Эти соревнования – большая ответственность. Мы желаем вам выступить там успешно", – отметил Йошихиро. 

  • Лариса Попова
    Лариса Попова
    © Sputnik / Mihai Caraus
  • Презентация форма сборной Молдовы для Олимпиады в Токио
    Презентация форма сборной Молдовы для Олимпиады в Токио
    © Sputnik / Mihai Caraus
  • Презентация форма сборной Молдовы для Олимпиады в Токио
    Презентация форма сборной Молдовы для Олимпиады в Токио
    © Sputnik / Mihai Caraus
  • Олег Молдован
    Олег Молдован
    © Sputnik / Mihai Caraus
  • Презентация форма сборной Молдовы для Олимпиады в Токио
    Презентация форма сборной Молдовы для Олимпиады в Токио
    © Sputnik / Mihai Caraus
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© Sputnik / Mihai Caraus
Лариса Попова

На Олимпийские игры квалифицированы 15 молдавских спортсменов: легкоатлеты Залина Петривская, Лилия Фиськович, Димитриана Безеде, Сергей Маргиев и Андриан Мардаре, борцы Анастасия Никита и Виктор Чобану, пловчиха Татьяна Салкуцан, лучники Александра Мырка и Дан Олару, каноистки Даниела Кочу и Мария Олэрашу, гребец Сергей Тарновский, дзюдоисты Виктор Стерпу и Денис Виеру. 

Олимпийские игры должны были состояться в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года.

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Теги:
Молдова, Токио-2020, НОК

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