Молдавские олимпийцы в отличной форме. Им бы еще немного удачи

Sputnik Молдова побывал на живописном берегу Гидигича, чтобы собственными глазами увидеть, в каких условиях молдавские гребцы готовятся к главному старту последних пяти лет.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Подготовка к Играм в Токио молдавской олимпийской сборной гребцов-каноистов вошла в самую горячую, ответственную фазу. Сергей Тарновский, фаворит команды, претендующий на подиум грядущей Олимпиады, продолжает набирать боевую форму под руководством главы Олимпийского комитета Молдовы Николая Журавского.

© Sputnik / Mihai Caraus Глава Олимпийского комитета Молдовы Николай Журавский

"Сейчас, когда до начала Олимпийских игр в Токио осталось меньше месяца, важно не просто удержать наработанную форму, но и вывести ее в пик и при этом не совершить в процессе подготовки фатальных ошибок, – говорит Николай Журавский в интервью Sputnik Молдова. А еще важнее – сохранить у ребят энергетику, позитивный моральный настрой и желание показать в Токио все, на что они способны".

Мы приехали на весьма живописный берег озера Гидигич, чтобы собственными глазами увидеть, в каких условиях молдавские гребцы готовятся к своему главному старту за последние пять лет.

База, когда-то принадлежавшая еще советским армейским спортсменам, некоторое время назад была обновлена явно на скорую руку и сегодня, прямо скажем, не являет собой образец комфорта и функциональности.

"Тут нет даже централизованной канализации, обслуживающего персонала, но мы рады и тому, что имеем. Хотя, разумеется, у подавляющего большинства наших соперников таких проблем нет. А наши ребята привыкли и переодеваться чуть ли не на улице...

Молдавскому спорту нужна стратегия развития, прежде всего – материальной базы. Мы не ждем, что все резко изменится за год, но как можно не дать, скажем, горячую воду спортсменам, которые находятся на подготовке к Олимпийским играм? Это даже не надо писать в законах, достаточно включить элементарный здравый смысл", – говорит глава Олимпийского комитета.

Хуже другое. Мирового уровня молдавские спортсмены по-прежнему лишены вещей, которые давно стали естественными и будничными для их коллег в других странах – специально прикрепленных к командам научных бригад, врачей, массажистов, диетологов, без чьей помощи в мире уже не мыслят высоких результатов на мировой спортивной арене.

А на базе молдавских гребцов-олимпийцев нет даже собственного пищеблока, ребят вывозят питаться в город, пытаясь найти для них нужную пропорцию калорий, витаминов, микроэлементов. Журавский, впрочем, утверждает, что их очень выручают отменного качества молочные продукты, которые производят крестьянские хозяйства в окрестных селах.

© Sputnik / Mihai Caraus Через несколько минут - тренировка

"Если говорить конкретно о гребле, то это, помимо прочего, еще и весьма высокотехничный вид спорта. Было бы очень здорово, если б рядом находился, например, специалист в аэродинамике, понимающий важность направления и силы ветра.

Ну и понятно, что для результата у нас принципиально качество лодок, инвентаря, поскольку неправильно выбранная технология в гребле несет потерю драгоценных секунд, что на таких стартах, как Олимпийские игры вполне может стоить подиума", – утверждает Журавский.

А вот с чем, по его словам, проблем нет, так это с ответственностью и самодисциплиной у наших атлетов – контролировать, скажем, соблюдение режима нет никакой необходимости: ребята за несколько недель до старта в Токию предельно мотивированы.

"Если опять-таки говорить о гребцах, то подготовка у них начинается в октябре и длится по сентябрь следующего года. В этом виде невозможно сидеть дома и только месяц-другой готовиться перед главным стартом. Только тот, кто следует грамотной методике, готовится психологически и физически, может рассчитывать на серьезный результат", – делится опытом Журавский.

© Sputnik / Mihai Caraus Тренировочная база молдавской олимпийской сборной гребцов в Гидигиче

К слову, сегодня, 24 июня исполнилось 24 года Сергею Тарновскому – главной надежде молдавской сборной на грядущих Играх.

"Как отмечу свой день рождения? Двумя тренировками. Олимпийский старт все ближе, я не могу себе позволить не то, что отдохнуть, но просто расслабиться. Все мысли – только о подготовке к Токио. Я ничего не загадываю, просто постараюсь на Играх выложиться по полной, показать лучшее из того, на что способен", – сказал Тарновский в интервью Sputnik Молдова.

Из чисто спортивного суеверия, Журавский довольно сдержанно говорит о Тарновском, но все же отмечает главное:

"Его сильные стороны доказывают уже достигнутые Сергеем результаты. Он атлет с очень высокими показателями выносливости и в то же время – умением к эффективной концентрации усилий. Это делает его универсальным спортсменом.

А кроме того, Сергей – настоящий боец, я знаю, что он всегда очень плохо себя чувствует, когда не соревнуется. Это очень ценное качество".

© Sputnik / Mihai Caraus Николай Журавский полон сдержанного оптимизма.

Что ж, похоже, молдавские атлеты сумеют подойти к Токио-2021 в технически оптимальной форме. Им бы еще немного удачи.

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