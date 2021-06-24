Молдавские олимпийцы в отличной форме. Им бы еще немного удачи

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Подготовка к Играм в Токио молдавской олимпийской сборной гребцов-каноистов вошла в самую горячую, ответственную фазу. Сергей Тарновский, фаворит команды, претендующий на подиум грядущей Олимпиады, продолжает набирать боевую форму под руководством главы Олимпийского комитета Молдовы Николая Журавского.
"Сейчас, когда до начала Олимпийских игр в Токио осталось меньше месяца, важно не просто удержать наработанную форму, но и вывести ее в пик и при этом не совершить в процессе подготовки фатальных ошибок, – говорит Николай Журавский в интервью Sputnik Молдова. А еще важнее – сохранить у ребят энергетику, позитивный моральный настрой и желание показать в Токио все, на что они способны".
Мы приехали на весьма живописный берег озера Гидигич, чтобы собственными глазами увидеть, в каких условиях молдавские гребцы готовятся к своему главному старту за последние пять лет.
База, когда-то принадлежавшая еще советским армейским спортсменам, некоторое время назад была обновлена явно на скорую руку и сегодня, прямо скажем, не являет собой образец комфорта и функциональности.
"Тут нет даже централизованной канализации, обслуживающего персонала, но мы рады и тому, что имеем. Хотя, разумеется, у подавляющего большинства наших соперников таких проблем нет. А наши ребята привыкли и переодеваться чуть ли не на улице...
Молдавскому спорту нужна стратегия развития, прежде всего – материальной базы. Мы не ждем, что все резко изменится за год, но как можно не дать, скажем, горячую воду спортсменам, которые находятся на подготовке к Олимпийским играм? Это даже не надо писать в законах, достаточно включить элементарный здравый смысл", – говорит глава Олимпийского комитета.
Хуже другое. Мирового уровня молдавские спортсмены по-прежнему лишены вещей, которые давно стали естественными и будничными для их коллег в других странах – специально прикрепленных к командам научных бригад, врачей, массажистов, диетологов, без чьей помощи в мире уже не мыслят высоких результатов на мировой спортивной арене.
А на базе молдавских гребцов-олимпийцев нет даже собственного пищеблока, ребят вывозят питаться в город, пытаясь найти для них нужную пропорцию калорий, витаминов, микроэлементов. Журавский, впрочем, утверждает, что их очень выручают отменного качества молочные продукты, которые производят крестьянские хозяйства в окрестных селах.
"Если говорить конкретно о гребле, то это, помимо прочего, еще и весьма высокотехничный вид спорта. Было бы очень здорово, если б рядом находился, например, специалист в аэродинамике, понимающий важность направления и силы ветра.
Ну и понятно, что для результата у нас принципиально качество лодок, инвентаря, поскольку неправильно выбранная технология в гребле несет потерю драгоценных секунд, что на таких стартах, как Олимпийские игры вполне может стоить подиума", – утверждает Журавский.
А вот с чем, по его словам, проблем нет, так это с ответственностью и самодисциплиной у наших атлетов – контролировать, скажем, соблюдение режима нет никакой необходимости: ребята за несколько недель до старта в Токию предельно мотивированы.
"Если опять-таки говорить о гребцах, то подготовка у них начинается в октябре и длится по сентябрь следующего года. В этом виде невозможно сидеть дома и только месяц-другой готовиться перед главным стартом. Только тот, кто следует грамотной методике, готовится психологически и физически, может рассчитывать на серьезный результат", – делится опытом Журавский.
К слову, сегодня, 24 июня исполнилось 24 года Сергею Тарновскому – главной надежде молдавской сборной на грядущих Играх.
"Как отмечу свой день рождения? Двумя тренировками. Олимпийский старт все ближе, я не могу себе позволить не то, что отдохнуть, но просто расслабиться. Все мысли – только о подготовке к Токио. Я ничего не загадываю, просто постараюсь на Играх выложиться по полной, показать лучшее из того, на что способен", – сказал Тарновский в интервью Sputnik Молдова.
Из чисто спортивного суеверия, Журавский довольно сдержанно говорит о Тарновском, но все же отмечает главное:
"Его сильные стороны доказывают уже достигнутые Сергеем результаты. Он атлет с очень высокими показателями выносливости и в то же время – умением к эффективной концентрации усилий. Это делает его универсальным спортсменом.
А кроме того, Сергей – настоящий боец, я знаю, что он всегда очень плохо себя чувствует, когда не соревнуется. Это очень ценное качество".
Что ж, похоже, молдавские атлеты сумеют подойти к Токио-2021 в технически оптимальной форме. Им бы еще немного удачи.
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