Еще одна молдавская спортсменка квалифицировалась на олимпиаду в Токио

Федерация тяжелой атлетики Молдовы сообщила, что штангистка Елена Кыльчик прошла квалификацию на Олимпийские игры в Токио.

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. Федерация тяжелой атлетики Молдовы сообщает, что штангистка Елена Кылчик получила право участвовать в Олимпийских играх 2021 года в Токио.

В федерации отметили, что еще два наших спортсмена, которые участвуют в квалификационной гонке, Робу Марин и Лунгу Даниэль имеют шанс получить право на участие в Играх.

На Олимпийские игры до сих пор были квалифицированы 15 молдавских спортсменов: легкоатлеты Залина Петривская, Лилия Фиськович, Димитриана Безеде, Сергей Маргиев и Андриан Мардаре, борцы Анастасия Никита и Виктор Чобану, пловчиха Татьяна Салкуцан, лучники Александра Мырка и Дан Олару, каноистки Даниела Кочу и Мария Олэрашу, гребец Сергей Тарновский, дзюдоисты Виктор Стерпу и Денис Виеру.

Олимпийские игры должны были состояться в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года.

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