22:51 25 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.49
  • USD17.99
  • RUB0.25
  • RON4.36
  • UAH0.65
Поиск
LIVE:
Презентация форма сборной Молдовы для Олимпиады в Токио

Еще одна молдавская спортсменка квалифицировалась на олимпиаду в Токио

© Sputnik / Mihai Caraus
Спорт
Получить короткую ссылку
33 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/17/35230138.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20210625/35255431/esche-odna-moldavskaya-sportsmenka-kvalifitsirovalas-na-olimpiadu-v-tokio.html

Федерация тяжелой атлетики Молдовы сообщила, что штангистка Елена Кыльчик прошла квалификацию на Олимпийские игры в Токио.

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. Федерация тяжелой атлетики Молдовы сообщает, что штангистка Елена Кылчик получила право участвовать в Олимпийских играх 2021 года в Токио.

В федерации отметили, что еще два наших спортсмена, которые участвуют в квалификационной гонке, Робу Марин и Лунгу Даниэль имеют шанс получить право на участие в Играх.

На Олимпийские игры до сих пор были квалифицированы 15 молдавских спортсменов: легкоатлеты Залина Петривская, Лилия Фиськович, Димитриана Безеде, Сергей Маргиев и Андриан Мардаре, борцы Анастасия Никита и Виктор Чобану, пловчиха Татьяна Салкуцан, лучники Александра Мырка и Дан Олару, каноистки Даниела Кочу и Мария Олэрашу, гребец Сергей Тарновский, дзюдоисты Виктор Стерпу и Денис Виеру. 

Олимпийские игры должны были состояться в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova7

По теме

Фото: в чем молдавские спортсмены выступят на Олимпиаде в Токио
Накануне Олимпиады: конференция лучников Дана Олару и Александры Мырки
Теги:
Олимпиада, Олимпийские игры

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Снимок Shibari pond французского фотографа Charlotte Bories, ставший финалистом в категории Environmental Portrait в конкурсе 2021 The International Portrait Photographer of the Year.
Фото: персона в объективе – названы победители конкурса портретной фотографии
Морская слизь у берегов Стамбула: эко-катастрофа в Мраморном море
Видео: экокатастрофа: в Стамбуле пытаются избавиться от морских "соплей"
Рейтинг расходов участников парламентских выборов
Рейтинг расходов участников парламентских выборов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться