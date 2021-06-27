Записки супервайзера: как тираспольчанин контролирует европейский ринг

Депутат четырех созывов из Приднестровья Максим Чертыковцев помогал в подготовке и проведении чемпионата Европы по боксу U-22. Он – супервайзер AIBA (Международной ассоциации бокса). Его история – о необычной профессии и боксерском закулисье.

ТИРАСПОЛЬ, 27 июн - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Этим летом в итальянском городе с поэтичным названием Розето-дельи-Абруцци случился европейский ринг. Чемпионат Европы в возрастной категории до 22 лет проходил с участием более 300 боксеров из 41 страны. В составе молдавской сборной боксировали 8 спортсменов. В делегации AIBA работали двое приднестровцев – рефери международной категории Валерий Пастухов и супервайзер Максим Чертыковцев.

© Photo : предоставил Максим Чертыковцев Супервайзер AIBA Максим Чертыковцев

Кто такой супервайзер?

О профессии супервайзера можно сказать просто - человек, который на соревнованиях контролирует все: от канатов ринга до нервных струн боксеров, от спортивной кухни до еды спортсменов. Его поставила Всемирная ассоциация, а значит, слово супервайзера – закон. Правда, если боец-хитрец не обойдет его.

"Был один забавный случай в Эйндховене. По правилам боксер должен быть гладко выбритым в день боя, чтобы щетиной не поцарапать соперника. В финальный день один бельгиец вышел в ринг небритый (мой помощник делал предупреждение на взвешивании). Рефери доложил, я принял решение о дисквалификации. Шли разбирательства минуту-полторы. Мы поворачиваемся и видим, как тренер добривает своего бельгийца прямо на ринге. Он достал из кармана станок, побрил его и моя дисквалификация была уже неуместна", - смеется супервайзер Максим Чертыковцев.

© Photo : предоставил Максим Чертыковцев На чемпионате Европы U-22

При этом технический делегат убеждает: принципы "честной игры", как правило, джентльменами соблюдаются. После обмена чистыми и опасными ударами следует рукопожатие. Это и делает его бокс популярным и благородным.

"Как бы ни закончился бой, ребята жмут друг другу руки, всегда присутствует элемент воспитания, правильного мужского поведения. Помимо спортивного азарта в боксе есть джентльменские черты", - говорит собеседник.

Он только что с европейского форума. Следил там за условиями проживания спортсменов в кемпинге и за тем, чтобы уровень боксерской арены соответствовал. В этом деле главный товарищ супервайзера – регламент.

"Чемпионат Европы U-22 проходил на двух рингах. Размеры олимпийского ринга, которые утвердила AIBA, семь на семь метров. Плюс высота помоста, количество канатов, расстояние между рингами и другие технические тонкости. Есть также необходимый набор помещений, нормы обработки экипировки, раздевалки и так далее", - вдается в подробности супервайзер.

© Sputnik / предоставил Максим Чертыковцев Максим Чертыковцев

ЕВРОринг: цена и ценник

Чем крупнее боксерский турнир, тем дороже его детали. Например, соревнования никогда не начнутся без присутствия скорой помощи. Как правило, недешевой. Итальянские врачи в Розето-дельи-Абруцци отдежурили все 10 дней боев, но заработать так, как другие европейские коллеги, вряд ли смогли.

"Назову две страны, где это было очень дорого. Работа бригады скорой помощи с восьмичасовым рабочим днем стоила 2 тысячи фунтов в Англии и 2,5 тысячи евро в Черногории. Но без врачей начинать соревнования мы не имеем права, сколько бы это ни стоило", - убеждает Максим Чертыковцев, который за всем следит.

© Photo : предоставил Максим Чертыковцев Максим Чертыковцев и Андрей Кирьяков

Супервайзер раскрывает еще одну сторону боксерского капитализма - призовой фонд. Он учрежден впервые на чемпионате Европы до 22 лет - инициатива президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлева. 8 тысяч долларов – победителям, вдвое меньше – финалистам и пара тысяч – призерам. Кстати, две "бронзы" тираспольчан Андрея Кирьякова и Дарьи Козорез – все медали сборной Молдовы на этом европейском турнире.

Выше только звезды

Система работы в Международной ассоциации строится по принципу карьерной лестницы. Без рядового опыта генералом не стать. Нужно два года отслужить "солдатом" ITO (техпредставителем), дойти до континентального уровня и только потом сдать экзамены на ТОП-level. У приднестровского специалиста есть все возможные категории. Выше только звезды, и небеса AIBA тут ни при чем.

"Последний свой экзамен я сдал в 2014 году на Сицилии. Туда входит теория, собеседование, устный и письменный экзамены. Это был на тот момент единственный в своем роде экстраординарный курс AIBA на все уровни. Из пятнадцати человек, допущенных к курсу, сдал только я. Думаю, мне это удалось благодаря хорошему владению английским языком – практика помогла", - вспоминает делегат из Приднестровья, который может работать на любых соревнованиях любительского и профессионального уровня под эгидой AIBA.

© Photo : предоставил Максим Чертыковцев Тираспольская команда в Италии

Тираспольский супервайзер уже 10 лет держит удар вместе с AIBA. А последние годы переживает серьезные перемены. Их сложные отношения с Международным олимпийским комитетом наблюдает весь мир. Решается судьба бокса как олимпийского вида спорта.

"Предыдущее руководство Всемирной ассоциации бокса определенными своими действиями дискредитировало себя в лице МОК. После Токио станет ясно, останется ли бокс в программе Олимпийских игр, будут ли приняты те реформы, которые AIBA провела за последний год. Ассоциация ликвидировала все финансовые задолженности, провела изменения в судействе, приняла новую Конституцию. А пока олимпийский боксерский турнир будет проходить в Токио без контроля AIBA", - объясняет Максим Чертыковцев.

Бокс vs политика

В неспортивной жизни Максим Чертыковцев – депутат четырех созывов. Супервайзер в должности первого заместителя председателя тираспольского городского совета народных депутатов размышляет, есть ли в политике что-то от спорта и наоборот.

"Хоть и говорят, что спорт вне политики, но это не так. Все равно в боксе я наблюдаю определенные геополитические интересы. Каждый старается в первую очередь прославить свой край. Например, азиаты всегда стремятся помочь азиатам, а европейцев нужно настраивать и консолидировать, потому что они внутри себя делятся на Западную и Восточную Европу, Балканы", - уточняет человек, знающий о подноготной бокса все.

Для примера собеседник берет критерии при назначении судей на поединки. Говорит, на бой с участием турка армянского рефери не поставят никогда. Учитываются также принадлежность к колониям, одна языковая группа. Такова политика. Говоря о политиках, Максим Чертыковцев вспоминает случай с Владимиром Путиным.

© Photo : предоставил Максим Чертыковцев С Владимиром Путиным

"Это было в 2019 году в Минске на II Европейских Олимпийских играх. В день финалов мы, руководители делегаций, сидели на вип-трибуне, когда приехал Владимир Владимирович Путин. Он смотрел поединок российского боксера Муслима Гаджимагомедова с белорусом Владиславом Смягликовым. После боя я подошел сфотографироваться. Даже удалось пообщаться немного как раз о проблеме AIBA, потому что у президента России в тот день была запланирована встреча с Томасов Бахом. Я успел поблагодарить Владимира Владимировича за его внимание и поддержку спорту", - рассказал Максим Чертыковцев, подтверждая слова архивными кадрами в своем смартфоне.

Кстати, его цифровой фотоальбом – это тонны контента супервайзера, тренера, политика и фаната спорта.

© Sputnik / Sorokopud Julia Награды воспитанников

"Это хорошо, что я прошел все этапы становления в боксе. Сам был спортсменом, но рано закончил карьеру боксера из-за травмы. Потом стал тренером. Позже был избран первым вице-президентом Федерации бокса Молдовы. В том же 2010 году был избран в европейский исполком", – рассказывает Чертыковцев о своей карьере.

© Sputnik / Sorokopud Julia Награды воспитанников

По его мнению, самое главное для достижения успеха - отдаваться на все сто тому направлению, которое ты выбрал.

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