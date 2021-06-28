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Олимпийские кольца

Санду вручила молдавским олимпийцам флаг страны для выступления в Токио

© Sputnik / Mihai Caraus
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20210628/35284163/sandu-moldavskie-olimpiytsy-flag-moldovy-tokyo.html

Флаг для выступления на Олимпийских играх молдавские спортсмены получили прямо из рук президента. Майя Санду пожелала атлетам удачи и побед на предстоящих соревнованиях.

КИШИНЕВ, 28 июн – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду встретилась в понедельник с молдавскими спортсменами, пробившимися на летние Олимпийские игры, которые пройдут в Токио. В ходе встречи глава государства вручила им флаг страны, который спортсмены пронесут во время церемоний открытия и закрытия Игр. 

"Пожелала прошедшим квалификацию спортсменам хорошей дороги и больших успехов в сложных соревнованиях, которые их ждут. Вручила флаг Молдовы, который они смогут с достоинством нести в их тяжелой и благородной миссии", – написала Санду в Facebook.

По мнению Санду, Олимпийские игры – это дружба и мир, но также и большая работа, благодаря которой мечта о соревнованиях под олимпийским флагом становится реальностью.

Презентация форма сборной Молдовы для Олимпиады в Токио
© Sputnik / Mihai Caraus
Фото: в чем молдавские спортсмены выступят на Олимпиаде в Токио
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"За 30 лет независимости наша страна не раз испытала чувство гордости за победы, одержанные молдавскими спортсменами. Я абсолютно уверена, что они порадуют нас и на этот раз, приложив все усилия для достижения желанного результата", – добавила президент. 

По словам Санду, даже за тысячи миль весь молдавской народ будет поддерживать олимпийскую сборную страны: будем ждать, когда они вернутся домой победителями, с новым профессиональным опытом и новыми достижениями.

На Олимпийские игры были квалифицированы 18 молдавских спортсменов: легкоатлеты Залина Петривская, Лилия Фиськович, Димитриана Безеде, Сергей Маргиев и Андриан Мардаре, борцы Анастасия Никита и Виктор Чобану, пловчиха Татьяна Салкуцан, лучники Александра Мырка и Дан Олару, каноистки Даниела Кочу и Мария Олэрашу, гребец Сергей Тарновский, дзюдоисты Виктор Стерпу и Денис Виеру, штангистка Елена Кылчик.

Олимпийские игры должны были состояться в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года.

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