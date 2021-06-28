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Раду Албот

Раду Албот квалифицировался на Олимпиаду в Токио

© Sputnik / Miroslav Rotari
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20210628/35286400/radu-albot-kvalifitsirovalsya-olimpiada-tokyo.html

Раду Албот уже представлял республику на Олимпийских играх в 2016 году в Рио, тогда он стал первым молдавским теннисистом, который попал на спортивные соревнования такого уровня.

КИШИНЕВ, 28 июн – Sputnik. Лидер молдавского тенниса Раду Албот квалифицировался на Олимпийские игры в Токио. Об этом сообщается на официальной странице Национального олимпийского комитета Молдовы в Facebook.

"Молдавский теннисист также выступал на Олимпиаде в 2016 году, где он одержал одну победу", – отметили в НОК.

Албот – первый в истории молдавский теннисист, который в 2016 году попал на Олимпийские игры и дошел до второго круга этих соревнований, где уступил хорвату Марину Чиличу, занимавшему на тот момент 14-е место в рейтинге АТР.

Сейчас Албот занимает 93-е место в одиночном рейтинге ATP и 141-е – в парном. Лучшими для молдавского теннисиста стали август 2019-го, когда он находился на 39-й строчке одиночного рейтинга, и апрель того же года – 56-е место в парном разряде. В его активе один титул ATP.

К слову, с начала 2021 года в качестве призовых спортсмен заработал 299 757 долларов, а всего за свою карьеру – 3 869 887 долларов.

Во вторник, 29 июня, молдавский теннисист сыграет в первом круге Уимблдона с австралийцем Джеймсом Даквортом (91-й в рейтинге ATP). В турнирах ATP спортсмены не встречались, но в 2015 году в Индии сыграли в соревнованиях уровнем ниже. Тогда двухсетовую победу одержал Албот. 

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