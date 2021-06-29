Юная молдавская шахматистка Михаэла Котун сыграла вничью с Анатолием Карповым

Партия состоялась 29 июня в Кишиневе, где знаменитый двенадцатый чемпион мира давал сеанс одновременной игры воспитанникам отечественной шахматной школы.

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. В течение двух дней легенда мировых шахмат дал в Молдове четыре сеанса одновременной игры в Бельцах, Унгенах, Комрате и Кишиневе, сыграв в общей сложности около ста партий.

© Sputnik / Mihai Caraus Анатолий Карпов дает сеанс одновременной игры юным молдавским шахматистам

В Кишиневе Анатолию Карпову противостояли 22 молдавских шахматиста, самому юному из которых едва исполнилось семь лет. Итоговый счет 21,5 на 0,5 в пользу бывшего чемпиона мира. Не проиграть Анатолию Евгеньевичу смогла лишь воспитанница тренера Валерия Коадэ Михаэла Котун.

"Я играла классически, просто. Я создала определенный задел в начале партии, а потом старалась его реализовать. Стремилась делать точные ходы, анализировать все возможные варианты, чтобы постепенно получить хорошую, стабильную позицию. Это и помогло мне сыграть вничью", – рассказала Михаэла после игры.

Шахматистка призналась, что, играя партию, старалась не думать о том, какой великий шахматист раз за разом подходит к ее доске, а сосредоточилась на поиске наилучших ходов. "И это дало положительный эффект", – отметила Михаэла.

Глава Федерации шахмат Молдовы, экс-президент республики Игорь Додон, представляя Анатолия Карпова собравшимся в столичном Шахматном клубе юным игрокам, разумеется, ничуть не преувеличил, назвав двенадцатого чемпиона мира "одним из величайших мастеров за всю историю шахмат".

Карпов же после первых ходов отметил хорошее знание ребятами теории, что отнес к одному из достоинств молдавской шахматной школы.

"Я приезжаю в Молдову, начиная с семидесятых годов, и по сей день вижу в республике большой интерес к шахматам. Это радует.

К сожалению, в спортивных шахматах Молдова в последние десятилетия сдала позиции, кто-то из талантливых игроков просто уехал. Знаю, есть определенные проблемы с шахматными педагогами, тренерами. И, конечно, эти "дыры" надо закрывать", – сказал Карпов.

Тем труднее, по его мнению, переоценить пользу от таких вот сеансов с детьми, увлекающимися шахматами.

"Цель занятия шахматами – не только в том, чтобы вырастить из детей гроссмейстеров. Но шахматы помогают развить логическое, стратегическое мышление и, несомненно, несут серьезный воспитательный эффект. С чем согласны и педагоги, и родители во многих странах мира", – утверждает гроссмейстер.

К слову, помогавший Анатолию Евгеньевичу вести этот кишиневский сеанс известный молдавский шахматист Виорел Бологан однажды в детстве сыграл против Карпова на аналогичном шахматном мероприятии и признается, что именно та партия стала для него во многом определяющей.

© Sputnik / Mihai Caraus Анатолий Карпов дает сеанс одновременной игры юным молдавским шахматистам

Его мнение полностью разделяет Генеральный секретарь Федерации шахмат Молдовы Валерий Коадэ:

"Увидеть воочию, как настоящая шахматная легенда на твоих глазах анализирует позицию, строит план партии – это мощных импульс для развития, мотивация заниматься шахматами. Я очень рад, что наши дети не просто увидели сегодня, но смогли побороться на доске с великом шахматистом Анатолием Карповым".

Добавим, что многие юные молдавские шахматисты успешно выступали в России на Кубке Карпова, Кубке Ботвинника – практика, которую, к сожалению, прервала пандемия.

Но сейчас появилась надежда, что уже в конце лета дети из Молдовы вновь смогут сыграть в шахматы в Москве – самом, по словам Коадэ, шахматном городе мира.

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