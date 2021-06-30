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Молдавский теннисист Раду Албот

Раду Албот уступил австралийскому сопернику на Уимблдоне

© AP Photo / Andy Brownbill
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20210630/35315968/radu-albot-ustupil-soperniku-na-wimbledon.html

Встреча не задалась с самого начала для первой ракетки Молдовы. Проиграв в первом сете, Раду Албот не смог переломить игру и уступил в оставшихся двух.

КИШИНЕВ, 30 июн  - Sputnik. Молдавский теннисист Раду Албот уступил австралийцу Джеймсу Дакворту (91-й в рейтинге ATP) в первом круге Уимблдона. Встреча продлилась 2 часа и 6 минут. Албот проиграл в трех сетах с общим счетом 3:0 (6:4, 6:4, 6:1). 

Эти спортсмены в турнирах ATP не встречались, но в 2015 году в Индии сыграли в соревнованиях уровнем ниже. Тогда двухсетовую победу одержал Албот. 

Молдавский теннисист Раду Албот
© AP Photo / Andy Brownbill
Албот сохранил свои позиции в рейтинге АТР

На днях лидер молдавского тенниса квалифицировался на Олимпийские игры в Токио. Ранее Албот уже выступал на одной олимпиаде, в Рио, в 2016 году.

Он стал первым в истории молдавским теннисистом, который в 2016 году попал на Олимпийские игры и дошел до второго круга этих соревнований, где уступил хорвату Марину Чиличу, занимавшему на тот момент 14-е место в рейтинге АТР.

Сейчас Албот занимает 93-е место в одиночном рейтинге ATP и 141-е – в парном. Лучшими для молдавского теннисиста стали август 2019-го, когда он находился на 39-й строчке одиночного рейтинга, и апрель того же года – 56-е место в парном разряде. В его активе один титул ATP.

К слову, с начала 2021 года в качестве призовых спортсмен заработал 299 757 долларов, а всего за свою карьеру – 3 869 887 долларов.

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Теги:
большой теннис, Раду Албот, Уимблдон

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