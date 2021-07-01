Раду Албот не поедет на Олимпийские игры в Токио

Лучший молдавский теннисист объявил о своем решении на своей странице в социальной сети Instagram.

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. Раду Албот, занимающий 45-ю строчку в рейтинге лучших теннисистов мира, объявил о том, что не поедет на Олимпийские игры в Токио из-за проблем со здоровьем. Об этом спортсмен объявил в соцсетях.

"С сожалением объявляю, что на последней сотне метров я должен сняться с гонки Олимпийских игр в Токио. Это трудное, но продуманное решение. К сожалению, дали о себе знать некоторые прошлые травмы, и эти проблемы со здоровьем удерживают меня в Европе во время Олимпийских игр. Но, конечно, после лечения я смогу вернуться на игровое поле и на другие международные соревнования", — написал Албот.

Он также поблагодарил Национальную федерацию тенниса Молдовы и Олимпийский комитет, а также пожелал удачи команде Республики Молдова на Олимпийских играх.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Radu Albot (@radu.albot11)

Напомним, лидер молдавского тенниса Раду Албот квалифицировался на Олимпиаду в Токио в конце июня.

Албот — первый в истории молдавский теннисист, который в 2016 году попал на Олимпийские игры и дошел до второго круга этих соревнований, где уступил хорвату Марину Чиличу, занимавшему на тот момент 14-е место в рейтинге АТР.

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