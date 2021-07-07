"Шериф" одержал уверенную победу в матче над албанской "Теутой"

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Матч первого отборочного раунда Лиги чемпионов между "Теутой" (Дуррес, Албания) и "Шерифом" (Тирасполь, Молдова) в Дурресе завершился уверенной победой тираспольского клуба со счетом 0:4.
Дважды за матч у тираспольчан отличился Энрике Луваннор, который сумел реализовать голевые моменты на 15-ой и 45-ой минутах матча.
Еще два гола - на счету Адама Траоре (56-я минута) и Фрэнка Кастаньеды (89-я минута).
Шанс отыграться у албанцев появится уже через неделю – ответная игра пройдет в Тирасполе 13 июля.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>