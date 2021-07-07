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Футбол. Архивное фото

"Шериф" одержал уверенную победу в матче над албанской "Теутой"

© Sputnik / Владимир Песня
Спорт
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Футбольный клуб "Шериф" обыграл ФК "Теута" из Албании в первом матче отборочного раунда Лиги чемпионов.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Матч первого отборочного раунда Лиги чемпионов между "Теутой" (Дуррес, Албания) и "Шерифом" (Тирасполь, Молдова) в Дурресе завершился уверенной победой тираспольского клуба со счетом 0:4.

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Дважды за матч у тираспольчан отличился Энрике Луваннор, который сумел реализовать голевые моменты на 15-ой и 45-ой минутах матча.

Еще два гола - на счету Адама Траоре (56-я минута) и Фрэнка Кастаньеды (89-я минута).

Шанс отыграться у албанцев появится уже через неделю – ответная игра пройдет в Тирасполе 13 июля.

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