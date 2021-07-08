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Футбольный мяч. Архивное фото

Молдавский "Петрокуб" сыграл вничью с македонским "Силексом"

© Pixabay / blickpixel
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20210708/35417796/moldava-petrokub-vnichya-makedonia-sileks.html

Футболисты из Молдовы были фаворитами в этом матче, но уже в самом начале игры пропустили быстрый гол.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Восьмого июля в Скопье в рамках 1-го квалификационного тура Лиги Конференций 2020/21 прошел матч между молдавским "Петрокубом" и "Силексом" из Македонии, завершившийся со счетом 1:1.

Если верить букмекерам, молдаване были фаворитами в этом поединке. Однако уже на пятой минуте встречи "Силекс" сумел забить быстрый гол. Молдавский клуб сумел отыграться в самом конце первого тайма, уже в добавленное время.

В целом, игра проходила под диктовку "Петрокуба", нанесшего в створ ворот в два раза больше ударов, чем соперник. В последние минуты встречи молдавские футболисты организовали настоящий навал на ворота "Силекса", но реализовать преимущество до финального свистка так и не смогли.

Тем не менее в ответном мачте молдаване будут выступать хозяевами и имеют весьма неплохие шансы превзойти соперников из Македонии. Ответный матч пройдет 15 июля на стадионе "Зимбру" в Кишиневе.

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