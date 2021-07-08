Матч между "Милсами" и "Сараево" завершился вничью

В четверг прошли матчи первого тура Лиги конференций, в которой участвуют несколько молдавских футбольных клубов.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Матч первого тура в Лиге конференций между "Милсами" (Молдова) и "Сараево" (Босния и Герцеговина) завершился ничьей.

В ходе игры боснийцы не сумели реализовать пенальти, который был назначен в первом тайме после ошибки полузащитника Игоря Ламбарского.

Отметим, что оргеевский стадион впервые принимал матч еврокубкового турнира Лиги конфедераций. Зрители были допущены на игру, однако их количество было строго регламентировано из-за коронавирусных ограничений: на матч попало только 1100 человек.

Ответный матч команды проведут в Сараево 15 июля.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova