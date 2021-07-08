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Футбольный мяч. Архивное фото

Матч между "Милсами" и "Сараево" завершился вничью

© Fotolia / steevy84
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20210708/35418815/match-mezhdu-milsami-i-saraevo-zavershilsya-v-nichyu.html

В четверг прошли матчи первого тура Лиги конференций, в которой участвуют несколько молдавских футбольных клубов.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Матч первого тура в Лиге конференций между "Милсами" (Молдова) и "Сараево" (Босния и Герцеговина) завершился ничьей.

В ходе игры боснийцы не сумели реализовать пенальти, который был назначен в первом тайме после ошибки полузащитника Игоря Ламбарского.

Отметим, что оргеевский стадион впервые принимал матч еврокубкового турнира Лиги конфедераций. Зрители были допущены на игру, однако их количество было строго регламентировано из-за коронавирусных ограничений: на матч попало только 1100 человек.

Ответный матч команды проведут в Сараево 15 июля.

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