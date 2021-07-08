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Футбольный мяч. Архивное фото

"Сфынтул Георге" начал выступления в Еврокубке с поражения в Албании

© Sputnik / Александр Вильф
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20210708/35419126/sfyntul-george-nachal-vystupleniya-v-evrokubke-s-porazheniya-albania.html

В четверг прошли матчи первого тура Лиги конференций, в которой участвуют несколько молдавских футбольных клубов.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. В матче, прошедшем в рамках 1-го квалификационного тура Лиги конференций, обладатель Кубка и Суперкубка Молдовы, футбольный клуб из Суручен "Сфынтул Георге" уступил ФК "Партизани" из Албании.

В четверг игра между двумя клубами завершилась со счетом 5:2 в пользу игроков команды из албанского Эльбасана.

Футбольный мяч. Архивное фото
© Fotolia / steevy84
Матч между "Милсами" и "Сараево" завершился вничью

Уже на 17-й минуте матча "Партизани" повели в счете, гол забил нападающий Лукас, а на 26-й минуте преимущество укрепил полузащитник Стенио Жуниор.

Первый тайм закончился со счетом 2:1 после пенальти, реализованного Романом Волковым.

Во втором тайме у албанцев вновь отличился Стенио Жуниор (61-я минута) и Теди Цара ()78-я минута). Ответный гол от "Сфынтул Георге" забил на 80-й минуте нападающий Николай Солодовников.

Ответная игра между "Партизани" и "Сфынтул Георге" состоится 15 июля на городском стадионе Оргеева.

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Теги:
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